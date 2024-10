Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: lancement d'offre conjointe avec Nexthink information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 15:53









(CercleFinance.com) - Atos annonce lancer Experience Operations Center (XOC), offre conjointe avec Nexthink pour 'déployer des opérations en temps-réel sur l'environnement de travail numérique afin d'en augmenter la productivité et d'améliorer l'expérience de l'utilisateur final'.



S'appuyant sur l'IA, XOC intègre des données de différentes sources issues de la gestion des services informatiques, des terminaux, des centres de contact et des plateformes de gestion des identités, pour une vue d'ensemble unifiée en temps réel des performances.



Le centre de commande XOC identifie de manière proactive et en temps réel les problèmes rencontrés, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Les prises de décision et la résolution des problèmes peuvent ainsi intervenir avant que les utilisateurs ne soient affectés.





