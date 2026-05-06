Atos lance une offre d'obligations senior garanties à taux fixe et à taux variable à échéance 2031

Atos SE ATOS.PA :
* ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE OFFRE D'OBLIGATIONS SENIOR GARANTIES À TAUX FIXE ET À TAUX VARIABLE À ÉCHÉANCE 2031
* ANNONCE LA MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE
* A L'INTENTION DE RÉSILIER ET D'ANNULER SA LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE ACTUELLE AINSI QUE SA LIGNE DE CAUTIONNEMENT
* A L'INTENTION DE CONCLURE UN NOUVEL ACCORD DE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE, QUI PRÉVOIRA UNE NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE EUR 110 MLNS
* L'IMPACT DES MESURES DE RÉDUCTION DES COÛTS VISANT À RÉDUIRE LES CHARGES HORS FRAIS DE PERSONNEL DANS LE CADRE DE GENESIS AURAIT GÉNÉRÉ ENVIRON EUR 20 MLNS D'ÉCONOMIES SUPPLÉMENTAIRES POUR L'EXERCICE 2025
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(Rédaction de Gdansk)
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