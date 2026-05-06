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Atos lance une offre d'obligations senior garanties à taux fixe et à taux variable à échéance 2031
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 16:13

Atos SE ATOS.PA :

* ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE OFFRE D'OBLIGATIONS SENIOR GARANTIES À TAUX FIXE ET À TAUX VARIABLE À ÉCHÉANCE 2031

* ANNONCE LA MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE

* A L'INTENTION DE RÉSILIER ET D'ANNULER SA LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE ACTUELLE AINSI QUE SA LIGNE DE CAUTIONNEMENT

* A L'INTENTION DE CONCLURE UN NOUVEL ACCORD DE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE, QUI PRÉVOIRA UNE NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE EUR 110 MLNS

* L'IMPACT DES MESURES DE RÉDUCTION DES COÛTS VISANT À RÉDUIRE LES CHARGES HORS FRAIS DE PERSONNEL DANS LE CADRE DE GENESIS AURAIT GÉNÉRÉ ENVIRON EUR 20 MLNS D'ÉCONOMIES SUPPLÉMENTAIRES POUR L'EXERCICE 2025

Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA

(Rédaction de Gdansk)

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