Atos: lance des services de sécurité dédiés à Google Cloud information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 12:55









(CercleFinance.com) - Atos annonce la lancement d'un portefeuille d'offres de Managed Security Services Provider (MSSP) dédié à Google Cloud, offrant 'une gamme complète de services managés pour renforcer la cybersécurité'.



En partenariat avec Google Cloud, Atos a obtenu la spécialisation Services de sécurité dans le programme Google Cloud Partner Advantage pour les régions EMEA et Amérique du Nord.



Ce portefeuille inclut des solutions avancées comme la Google CloudSecOps Protection Platform, des services pour Google Security Command Center Premium et Enterprise, ainsi qu'un SOC avancé alimenté par Google SecOps.



Ces services visent à protéger les organisations contre les menaces en constante évolution et à garantir une sécurité continue.





