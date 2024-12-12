Atos lance des augmentations de capital réservées aux créanciers

Atos SE ATOS.PA :
* LANCEMENT DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL RÉSERVÉES AUX CRÉANCIERS PRÉVUES PAR LE PLAN DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE D'ATOS
* TROIS AUGMENTATIONS DE CAPITAL
* L'ÉMISSION ET L'ADMISSION SUR EURONEXT PARIS D'UN NOMBRE MAXIMUM DE 27 166 773 060 ACTIONS NOUVELLES DEVANT ÊTRE SOUSCRITES AU PRIX DE SOUSCRIPTION DE 0,0663 EURO PAR ACTION NOUVELLE
* L'ÉMISSION ET L'ADMISSION SUR EURONEXT PARIS D'UN NOMBRE MAXIMUM DE 84 857 868 162 ACTIONS NOUVELLES DEVANT ÊTRE SOUSCRITES AU PRIX DE SOUSCRIPTION 0,0132 EURO PAR ACTION NOUVELLE
* L'ÉMISSION ET L'ADMISSION SUR EURONEXT PARIS D'UN NOMBRE MAXIMUM DE 3 836 291 704 ACTIONS NOUVELLES DEVANT ÊTRE SOUSCRITES AU PRIX DE SOUSCRIPTION DE 0,0037 EURO PAR ACTION NOUVELLE
* LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RESTRUCTURATION FINANCIÈRE ENTRAÎNERA UNE ÉMISSION MASSIVE DE NOUVELLES ACTIONS ET UNE DILUTION SUBSTANTIELLE DES ACTIONNAIRES ACTUELS D'ATOS
* LE PLAN DE RESTRUCTURATION POURRAIT AVOIR UN IMPACT TRÈS DÉFAVORABLE SUR LE COURS DE L'ACTION
* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES ACTIONS NOUVELLES INTERVIENDRAIT LE 18 DÉCEMBRE 2024
* IL EST PRÉVU QUE LES BSA SOIENT ATTRIBUÉS GRATUITEMENT LE 18 DÉCEMBRE 2024 AUX CRÉANCIERS PARTICIPANTS
* LES BSA NE FERONT PAS L'OBJET D'UNE DEMANDE D'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÈGLEMENTÉ
Texte original Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA
(Rédaction de Gdansk)
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