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Atos lance des augmentations de capital réservées aux créanciers
information fournie par Reuters 12/12/2024 à 08:40

Atos SE ATOS.PA :

* LANCEMENT DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL RÉSERVÉES AUX CRÉANCIERS PRÉVUES PAR LE PLAN DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE D'ATOS

* TROIS AUGMENTATIONS DE CAPITAL

* L'ÉMISSION ET L'ADMISSION SUR EURONEXT PARIS D'UN NOMBRE MAXIMUM DE 27 166 773 060 ACTIONS NOUVELLES DEVANT ÊTRE SOUSCRITES AU PRIX DE SOUSCRIPTION DE 0,0663 EURO PAR ACTION NOUVELLE

* L'ÉMISSION ET L'ADMISSION SUR EURONEXT PARIS D'UN NOMBRE MAXIMUM DE 84 857 868 162 ACTIONS NOUVELLES DEVANT ÊTRE SOUSCRITES AU PRIX DE SOUSCRIPTION 0,0132 EURO PAR ACTION NOUVELLE

* L'ÉMISSION ET L'ADMISSION SUR EURONEXT PARIS D'UN NOMBRE MAXIMUM DE 3 836 291 704 ACTIONS NOUVELLES DEVANT ÊTRE SOUSCRITES AU PRIX DE SOUSCRIPTION DE 0,0037 EURO PAR ACTION NOUVELLE

* LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RESTRUCTURATION FINANCIÈRE ENTRAÎNERA UNE ÉMISSION MASSIVE DE NOUVELLES ACTIONS ET UNE DILUTION SUBSTANTIELLE DES ACTIONNAIRES ACTUELS D'ATOS

* LE PLAN DE RESTRUCTURATION POURRAIT AVOIR UN IMPACT TRÈS DÉFAVORABLE SUR LE COURS DE L'ACTION

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES ACTIONS NOUVELLES INTERVIENDRAIT LE 18 DÉCEMBRE 2024

* IL EST PRÉVU QUE LES BSA SOIENT ATTRIBUÉS GRATUITEMENT LE 18 DÉCEMBRE 2024 AUX CRÉANCIERS PARTICIPANTS

* LES BSA NE FERONT PAS L'OBJET D'UNE DEMANDE D'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÈGLEMENTÉ

Texte original Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA

(Rédaction de Gdansk)

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4 commentaires

  • 09:40

    Que du baratin; pas d'achat aux cours prévus l'AMF et les banquiers nous roulent dans la farine; quel scandale et personne ne bouge.........;

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