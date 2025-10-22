Atos : Invest Securities relève son opinion
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 09:37
'La publication au titre du troisième trimestre 2025 s'inscrit dans la lignée du premier semestre, avec un message rassurant sur la rentabilité et le FCF et une incertitude quant à la croissance organique', juge l'analyste.
'Le message optimiste du CEO sur ce dernier point lors de la présentation, ainsi que les indications sur les prises de commandes pour le quatrième trimestre, incitent à une amélioration progressive de la tendance dans les prochains mois', poursuit-il.
A la suite de cette publication, le bureau d'études laisse inchangées ses estimations de croissance organique pour Atos sur les exercices 2025 à 2027 (-12,9%/-1,1%/+2,3%) mais relève légèrement ses attentes de résultats.
Valeurs associées
|54,6200 EUR
|Euronext Paris
|+5,57%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 22/10/2025 à 09:37:00.
