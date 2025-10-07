 Aller au contenu principal
Atos : Invest Securities réinitie un suivi à neutre
07/10/2025

Siège Atos (Crédit: / Atos)

Siège Atos (Crédit: / Atos)

Invest Securities réinitie ce jour un suivi sur le titre Atos à 'neutre' avec un objectif de cours de 60 euros, estimant que 'la très forte hausse depuis 3 mois (+86%) limite le potentiel de revalorisation'.

'A l'instar du marché, nous accueillons positivement l'arrivée de P. Salle à la tête du groupe et les premières réalisations en termes d'amélioration de la rentabilité', affirme l'analyste en charge du dossier.

Alors que l'amélioration de la marge et du FCF semble en bonne voie, il estime que le principal point d'interrogation réside dans la capacité d'Atos à retrouver une croissance organique positive dans un premier temps, puis légèrement supérieure à celle du marché.

'Si P. Salle se montre convaincant et convaincu sur ce point, l'inflexion sur la croissance organique ne devrait pas intervenir avant le second semestre 2026 et nous avons besoin de plus d'éléments pour nous forger une conviction définitive', prévient-il.

ATOS
58,0000 EUR Euronext Paris +1,22%
1 commentaire

  • 10:44

    bein voyons encore a coté ses analystes

