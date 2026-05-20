Atos interjette appel du jugement dans le dossier Syntel

Atos indique avoir interjeté appel, le 19 mai, devant la Cour d'appel des États-Unis du 2e circuit à l'encontre du jugement final révisé rendu le 29 avril, dans le cadre du litige opposant Syntel à TriZetto, une filiale de Cognizant.

Pour rappel, le tribunal américain du district sud de New York avait condamné Atos et sa filiale Syntel à verser 297,9 MUSD (environ 255,7 MEUR) à TriZetto, conformément à sa décision préalable rendue le 27 mars 2026.

Afin d'obtenir une suspension de l'exécution du jugement final révisé, Atos a mis en place une caution d'un montant égal à l'intégralité de la somme allouée par le jugement, majorée des intérêts post-jugement, conformément aux exigences procédurales applicables.

Cette caution est garantie par un dépôt en numéraire de 290 MUSD (environ 249 MEUR), soit 203 MUSD supplémentaires (environ 174 MEUR) par rapport au montant déjà en dépôt dans le cadre de ce litige.

Le groupe français de services informatiques (qui avait acquis Syntel en 2018, soit après le lancement de la procédure engagée en 2015), confirme que cette décision n'a pas d'incidence significativement défavorable sur ses actifs, ses activités, sa trésorerie ou sa situation financière.