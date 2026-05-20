Atos interjette appel aux USA dans le litige TriZetto

Le logo d'Atos à Paris

Atos a ‌annoncé mercredi interjeter appel devant la Cour ​d’appel des Etats-Unis du deuxième circuit d'un jugement rendu par un tribunal américain et portant ​sur le litige TriZetto, dans le cadre duquel le groupe ​français de services informatiques ⁠et sa filiale Syntel ont été condamnés ‌à une amende d'environ 255,7 millions d’euros.

Syntel, filiale du groupe américain de ​services informatique ‌et de conseil Cognizant et rachetée ⁠par Atos, est accusée par TriZetto d'appropriation de secrets commerciaux et d'infraction au "copygright". L'affaire a ⁠débuté en ‌2015, avant l'acquisition de Syntel par ⁠Atos en 2018.

"Afin d’obtenir une suspension ‌de l’exécution du jugement final révisé, ⁠Atos a mis en place une ⁠caution ('supersedeas bond') d’un ‌montant égal à l’intégralité de la somme ​allouée par le ‌jugement, majorée des intérêts post-jugement", précise un communiqué du groupe.

La caution ​est garantie par un dépôt en numéraire de 290 millions de dollars ⁠américains, précise le communiqué, qui ajoute que la décision n'a pas d'incidence significativement défavorable sur ses actifs, ses activités, sa trésorerie ou sa situation financière.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)