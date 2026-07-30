Atos Group - Résultats H1 2026 - Un premier semestre solide, porté par une exécution rigoureuse. En ligne avec les objectifs annuels.

Communiqué de presse

Un premier semestre solide

porté par une exécution rigoureuse

En ligne avec les objectifs annuels

Les fondamentaux de l’activité continuent de s’améliorer Dynamique commerciale en amélioration au T2, avec un ratio book-to-bill de 91 %, en hausse de 7 points par rapport au T2 2025 ; Progression des prises de commandes et book-to-bill supérieur à 100 % en France, au Royaume-Uni et Irlande et chez Eviden au T2 ; Nouvelle hausse du pipeline qualifié au T2, dans le prolongement de la dynamique observée au T1; Chiffre d’affaires du T2 2026 de 1 661 millions d’euros au périmètre actuel 1 , en baisse organique de 6,3 % sur un an, et en amélioration par rapport au trimestre précédent.





Poursuite de l’amélioration de la rentabilité grâce au plan Genesis



Marge opérationnelle du S1 2026 de 190 millions d’euros au périmètre actuel¹, en hausse de 57 millions d’euros (+43 %) sur un an, représentant 5,7 % du chiffre d’affaires, soit une amélioration de 2,1 points par rapport au S1 2025 et de 0,6 points par rapport au S2 2025 ; 112 % de l’objectif d’économies du plan Genesis déjà atteint.







Variation nette de la trésorerie de -120 millions d’euros, reflétant l’amélioration de la rentabilité et une discipline financière rigoureuse , ainsi que la saisonnalité habituelle de l’activité, amplifiée par le décalage du calendrier de versement de la rémunération variable annuelle et la poursuite de la mise en œuvre des plans de restructuration (environ -127 millions d’euros de décaissements liés à la restructuration).



Profil financier renforcé grâce à la première étape réussie du refinancement et aux cessions d’actifs réalisées



Coût moyen pondéré de la dette financière réduit d’environ 220 points de base à 7,4 % (soit environ 59 millions d’euros d’économies annuelles) et allongement de la maturité moyenne de 7 mois, à environ 5 ans ; Finalisation de cessions significatives (Bull, Ideal GRP et les opérations en Amérique du Sud) générant 215 millions d’euros de produit net de cession ; Remboursement de 146 millions d’euros de dette 1,5L via le rachat sur le marché d’obligations pour 109 millions d’euros et le remboursement obligatoire anticipé pour 38 millions d’euros ; Liquidité de 1 805 millions d’euros à fin juin 2026, soit 948 millions d’euros après le remboursement intégral de la dette 1L réalisé le 6 juillet 2026, appelée à être renforcée par la montée en puissance progressive du programme récurrent d’affacturage des créances clients.



Accélération de la dynamique autour des trois piliers technologiques du Groupe (cyber, IA agentique, souveraineté numérique) : des preuves de concept aux déploiements à grande échelle



L’intelligence artificielle et les technologies propriétaires du Groupe sont intégrées de façon croissante dans les contrats phares, notamment dans le secteur public et les environnements critiques (ex. : CNA, Eurocontrol et clients du secteur public au Royaume-Uni et opérateur énergétique européen) ; Poursuite de la dynamique avec les partenaires stratégiques (ex : Microsoft, IBM RedHat, Crowdstrike, Dell), et l’écosystème de start-ups (ex : Pay-I, Poolside, KYP) soutenant davantage l’exécution de la stratégie go-to-market ; Programme d’innovation produit ambitieux, avec le lancement de plateformes d’intelligence artificielle de nouvelle génération, conçues pour fonctionner avec de multiples écosystèmes d’IA et répondre aux exigences des déploiements souverains.

, ainsi que la saisonnalité habituelle de l’activité, amplifiée par le décalage du calendrier de versement de la rémunération variable annuelle et la poursuite de la mise en œuvre des plans de restructuration (environ -127 millions d’euros de décaissements liés à la restructuration).

Objectifs financiers 2 2026 confirmés, avec une croissance organique attendue dans le bas de la fourchette Croissance organique du chiffre d’affaires d’environ -5 % 3 ; Marge opérationnelle d’environ 7 % du chiffre d’affaires ; Variation nette de la trésorerie positive.



Paris, le 30 juillet 2026 - Atos Group , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui sa performance du premier semestre 2026.

Philippe Salle, président-directeur général d’Atos Group , a déclaré :

« Il y a un an, notre priorité était le redressement. Aujourd’hui, notre priorité est de renouer avec la croissance. Nous avons stabilisé l’entreprise, renforcé notre bilan, accéléré notre performance opérationnelle et relancé la dynamique commerciale. Plus important encore, nous avons positionné le Groupe au cœur des trois piliers technologiques qui façonneront les prochaines années : l’intelligence artificielle agentique, la cybersécurité et la souveraineté numérique.

A mesure que les gouvernements et les entreprises repensent leurs infrastructures numériques, ils recherchent de plus en plus des partenaires de confiance capables de conjuguer innovation, envergure, sécurité et souveraineté. C’est précisément sur ce positionnement qu’Atos Group entend faire la différence. Les opportunités qui s’offrent à nous sont considérables et nous abordons cette nouvelle étape avec confiance, ambition et une vision claire de notre mission.

Le redressement d’Atos Group est désormais bien engagé. Les années à venir seront consacrées à révéler tout son potentiel et à faire du Groupe l’un des principaux champions technologiques européens à l’ère de l’intelligence artificielle. »

Performance opérationnelle

Données publiées

Au premier semestre 2026, Atos Group a enregistré un chiffre d’affaires de 3 410 millions d’euros et une marge opérationnelle de 169 millions d’euros, contre respectivement 4 020 millions d’euros et 113 millions d’euros au premier semestre 2025, reflétant les effets de périmètre liés aux cessions de Bull, Ideal GRP et des activités en Amérique du Sud, ainsi que la performance sous-jacente du périmètre actuel détaillée ci-après.

À titre de référence, la réconciliation du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle entre les résultats publiés et les résultats au périmètre actuel pour le premier semestre 2026 figure en annexe.

Au périmètre actuel

Les informations présentées ci-dessous excluent les activités Bull, Ideal GRP et les opérations en Amérique du Sud sur l’ensemble des périodes présentées, conformément aux objectifs annuels du Groupe.

Au premier semestre 2026, le chiffre d’affaires du Groupe s’est établi à 3 304 millions d’euros au périmètre actuel. La Strategic Business Unit Atos a réalisé un chiffre d’affaires de 3 142 millions d’euros, en baisse organique de -9,1 % par rapport au premier semestre 2025. Le chiffre d’affaires de la Strategic Business Unit Eviden a progressé de +6,1 % sur un an pour atteindre 155 millions d’euros.

La performance du deuxième trimestre traduit une amélioration séquentielle marquée tant pour Atos que pour Eviden, avec une croissance organique qui s’est établie à -6,3 %, contre -11,3 % au premier trimestre.

La marge opérationnelle du Groupe s’est élevée à 190 millions d’euros au premier semestre 2026, soit 5,7 % du chiffre d’affaires (contre 3,7 % au premier semestre 2025), en hausse de 57 millions d’euros sur un an malgré une baisse organique de 321 millions d’euros du chiffre d’affaires au périmètre actuel. Cette performance illustre les bénéfices des mesures de réduction des coûts mises en œuvre dans le cadre du plan de transformation Genesis.

En millions d’euros



Chiffre d'affaires S1 2026

Périmètre actuel



Chiffre d'affaires S1 2025 Périmètre actuel



Variation organique*

Périmètre actuel



Marge op. S1 2026 Périmètre actuel



Marge op. S1 2025 Périmètre actuel



Marge op. S1 2026 Périmètre actuel (%)



Variation organique* Périmètre actuel (pts)



Atos 3 142 3 456 -9,1 % 208 183 6,6 % +1,3 Allemagne, Autriche et Europe centrale 679 761 -10,8 % 29 0 4,3 % +4,3 Amérique du Nord 493 645 -23,6 % 44 65 8,9 % -1,2 France 546 591 -7,5 % 13 14 2,4 % - Royaume-Uni et Irlande 606 565 +7,1 % 63 44 10,4 % +2,7 Marchés internationaux 445 490 -9,1 % 28 37 6,3 % -1,3 BNN (Benelux, Pays nordiques) 369 399 -7,5 % 15 22 3,9 % -1,5 GDC 3 4 N/A 16 2 N/A N/A Eviden 155 146 +6,1 % -1 6 -0,7 % -5,1 Global Structures 7 24 N/A -17 -57 N/A N/A Total Groupe 3 304 3 626 -8,9 % 190 133 5,7 % +2,1

*: à périmètre constant et taux de change moyens de juin 2026

Le chiffre d’affaires d’Atos - Allemagne, Autriche et Europe centrale au périmètre actuel s’est élevé à 679 millions d’euros au premier semestre 2026, soit une baisse organique de -10,8 % par rapport au premier semestre 2025, induisant une amélioration séquentielle de la tendance de croissance organique, passée de -13 % au premier trimestre 2026 à -9 % au deuxième trimestre 2026. Cette baisse s’explique principalement par la réduction maîtrisée de contrats à faible rentabilité ainsi que par la moindre activité chez certains grands clients ayant mis en place des stratégies d’internalisation. Cet effet a été partiellement compensé par le succès des actions de fertilisation commerciale et de ventes croisées auprès des clients existants.

La marge opérationnelle au périmètre actuel s’est améliorée de +4,3 points sur un an malgré la baisse du chiffre d’affaires, grâce aux bénéfices des initiatives de réduction des coûts et d’amélioration de la productivité menées dans le cadre du programme Genesis.

Le chiffre d’affaires d’Atos - Amérique du Nord au périmètre actuel a atteint 493 millions d’euros au premier semestre 2026, soit une baisse organique de -23,6 % par rapport au premier semestre 2025. La tendance s’est néanmoins améliorée de +7 points d’un trimestre à l’autre, la croissance organique se montant à -20 % au deuxième trimestre 2026, soutenue par un book-to-bill de 115 %. Cette baisse est principalement due à la sortie de contrats à faible rentabilité ainsi qu’à des réductions de périmètre chez certains clients existants. Si les revenus se sont stabilisés depuis le début de l’année et que des signes de reprise apparaissent avec la montée en charge de nouveaux projets, l’activité ne bénéficie pas encore pleinement de l’amélioration de la dynamique commerciale et de l’augmentation du pipeline d’opportunités.

La marge opérationnelle à périmètre constant a diminué de -1,2 point par rapport au S1 2025, sous l’effet de l’impact significatif de la baisse du chiffre d’affaires, partiellement compensé par les actions d’optimisation des marges déjà mises en œuvre dans le cadre de Genesis.

Le chiffre d’affaires d’Atos - France a atteint 546 millions d’euros au premier semestre 2026 au périmètre actuel, en baisse organique de -7,5 % par rapport au premier semestre 2025. La tendance de croissance organique s’est améliorée d’un trimestre à l’autre, passant de -9 % au premier trimestre 2026 à -5 % au deuxième trimestre 2026. Cette évolution est essentiellement liée à une forte exposition au secteur public, dont l’activité était atone depuis le début de l’exercice, même si une nette reprise de l’activité commerciale a été observée à la fin du deuxième trimestre.

La marge opérationnelle au périmètre actuel est restée stable sur un an malgré la baisse des revenus, l’impact du recul de l’activité ayant été compensé par les bénéfices des initiatives de réduction des coûts.

Le chiffre d’affaires d’Atos - Royaume-Uni et Irlande au périmètre actuel a atteint 606 millions d’euros au premier semestre 2026, en croissance organique de +7,1 % sur un an, avec une accélération séquentielle portant la croissance organique à 9 % au deuxième trimestre 2026. Cette performance a été soutenue par une adoption accrue des offres auprès des clients existants, notamment dans le secteur public, ainsi que par de nouveaux revenus créateurs de valeur générés auprès de clients existants, en particulier dans les services financiers.

La marge opérationnelle au périmètre actuel s’est améliorée de +2,7 points sur un an pour atteindre 10,4 %, grâce à la bonne exécution des nouveaux contrats et à l’augmentation des volumes chez les clients existants.

Le chiffre d’affaires d’Atos - Marchés internationaux a reculé de -9,1 % de façon organique au premier semestre 2026 au périmètre actuel, pour atteindre 445 millions d’euros. La tendance s’est améliorée séquentiellement, passant de -12 % au premier trimestre 2026 à -6 % au deuxième trimestre 2026. Ce repli est principalement attribuable à la réduction progressive de contrats en Asie-Pacifique (principalement chez un client) et en Suisse. Cet effet a été partiellement compensé par des évolutions positives en Ibérie, en Europe du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Turquie, qui ont enregistré une croissance organique modeste sur le semestre.

La marge opérationnelle au périmètre actuel a diminué de -1,3 point par rapport au premier semestre 2025, sous l’effet de l’impact significatif de la baisse du chiffre d’affaires, partiellement compensé par les actions d’optimisation des marges menées dans le cadre de Genesis.

Le chiffre d’affaires d’Atos - BNN (Benelux et Pays nordiques) a atteint 369 millions d’euros au premier semestre 2026 au périmètre actuel, en baisse organique de -7,5 % par rapport au premier semestre 2025. La tendance de croissance organique s’est améliorée de -10 % au premier trimestre 2026 à -5 % au deuxième trimestre 2026. La baisse provient principalement des sorties maîtrisées de contrats à faible rentabilité et de réductions d’activité chez des clients existants. Cette attrition a été partiellement compensée par la hausse de l’activité auprès de clients existants.

La marge opérationnelle au périmètre actuel a diminué de -1,5 point par rapport au premier semestre 2025, sous l’effet combiné de la baisse du chiffre d’affaires et d’une augmentation des dépenses de R&D. Ces éléments ont été partiellement compensés par la sortie de contrats peu rentables, les gains de productivité et les effets positifs des mesures de réduction des coûts.

Le chiffre d’affaires d’Eviden au périmètre actuel s’est élevé à 155 millions d’euros au premier semestre 2026, en croissance organique de +6,1 % sur un an, reflétant une forte accélération de la croissance organique, passée de -2 % au premier trimestre 2026 à +14 % au deuxième trimestre 2026. Cette croissance a principalement été portée par les activités de défense, la génération de revenus supplémentaires auprès de comptes existants et la conquête de nouveaux clients. Cet effet a été partiellement neutralisé par un ralentissement au Moyen-Orient lié à la guerre en Iran, alors que des signes positifs de développement de l’activité ont été observés dans d’autres régions, notamment en Asie et aux États-Unis.

La marge opérationnelle au périmètre actuel a diminué de -5,1 points, pour atteindre -1 million d’euros, sous l’effet d’un changement de méthodologie d’allocation des coûts globaux, d’une évolution défavorable du mix d’activité et de la poursuite des investissements en R&D.

Les coûts des Global Structures au périmètre actuel ont été ramenés à -17 millions d’euros au premier semestre 2026, contre -57 millions d’euros au premier semestre 2025, grâce à l’évolution de la méthodologie d’allocation des coûts globaux et aux bénéfices des initiatives de réduction des coûts du programme Genesis.

Activité commerciale

Depuis 2025, le Groupe a procédé à une réorganisation complète de son organisation commerciale afin de renforcer l'efficacité, d'accroître les responsabilités et d'améliorer les performances commerciales. Les premiers bénéfices étaient déjà visibles, notamment en termes de productivité et de qualité du pipeline commercial.

Les prises de commandes ont atteint 1,5 milliard d’euros au deuxième trimestre 2026 (2,9 milliards d’euros au premier semestre), principalement portées par la croissance enregistrée sur un an en France, au Royaume-Uni et Irlande, dans les Marchés Internationaux et dans la SBU Eviden. Les principaux contrats signés au cours du deuxième trimestre comprennent :

Plusieurs gains de contrats dans le secteur de la défense publique, notamment avec un ministère asiatique de la Défense (dans les activités Vision IA), et le ministère néerlandais de la Défense, principalement dans les domaines de la cybersécurité ainsi que des activités de conseil d’Atos Amplify ;

Obtention d’un contrat avec un acteur majeur du secteur de l’énergie et des services aux collectivités au Royaume-Uni, portant sur les activités Digital Workplace, Cloud & Modern Infrastructure, pour un montant de 50 millions d’euros sur une durée de cinq ans ;

Nouvel accord-cadre, d’une durée de quatre ans, avec une agence européenne du secteur public, principalement dans les activités de cybersécurité et Digital Applications, pour un montant pouvant représenter jusqu’à 186,5 millions d’euros ;

Nouvel accord-cadre avec l’Office européen des brevets, principalement dans les activités Cloud & Modern Infrastructure et Cyber Services, signé pour une durée de cinq ans et pouvant représenter jusqu’à 32 millions d’euros ;

Nouvel accord-cadre, d’une durée de quatre ans, avec la Police nationale néerlandaise, pour un montant pouvant représenter jusqu’à 40 millions d’euros, en Digital Applications ;

Obtention d’un contrat avec la RATP pour le déploiement de systèmes critiques et de solutions Wi-Fi 6 sol-bord, pour un montant pouvant atteindre 10 millions d’euros sur une durée supérieure à cinq ans.

Le ratio book-to-bill du Groupe s’est établi à 91 % au deuxième trimestre 2026 (89 % au premier semestre), en hausse d’environ 7 points par rapport au deuxième trimestre 2025 :

Le ratio book-to-bill de la SBU Atos s’est établi à 90 % au deuxième trimestre 2026 (89 % au premier semestre 2026), en hausse d’environ +7 points par rapport à la même période de l’année précédente.

Le ratio book-to-bill de la SBU Eviden s’est établi à 117 % au deuxième trimestre 2026 (89 % au premier semestre 2026), globalement stable par rapport à la même période de l’année précédente.

Le taux de renouvellement a atteint 94 % au deuxième trimestre 2026 contre 90 % au deuxième trimestre 2025 (94 % au premier semestre 2026 contre 91 % au premier semestre 2025).

À fin juin 2026, le carnet de commandes s’élevait à 9,1 milliards d’euros, soit 1,4 année de chiffre d’affaires. Le pipeline qualifié a progressé d’environ 760 millions d’euros au deuxième trimestre, après une hausse d’environ 900 millions d’euros au premier trimestre.

Mise à jour sur l’exécution du plan Genesis

Depuis son lancement en 2025, l’exécution du plan Genesis a progressé plus rapidement que prévu initialement, les économies ciblées sur trois ans étant désormais totalement réalisées. Le Groupe prolonge désormais Genesis afin de générer des gains d’efficacité supplémentaires, tout en continuant à enregistrer des avancées tangibles sur les piliers clés, notamment les suivants:

Croissance et gestion du portefeuille d’offres, désormais priorités clés des piliers Genesis

Poursuite de l’accélération des initiatives soutenant les trois piliers technologiques stratégiques de croissance présentés lors des résultats de l’année 2025 (l’IA agentique, la souveraineté et la cybersécurité) ;

Intensification du déploiement du portefeuille d’offres, en s’appuyant sur le nouveau modèle opérationnel commercial cible (en anglais Target Operating Model , TOM) commercial afin d’améliorer l’efficacité de la stratégie de mise sur le marché ( go-to-market ), avec les États-Unis comme premier marché de déploiement ;

, TOM) commercial afin d’améliorer l’efficacité de la stratégie de mise sur le marché ( ), avec les États-Unis comme premier marché de déploiement ; Amélioration de l’image : lancement d’une campagne publicitaire en France ;

Renforcement des instances de pilotage avec les principaux partenaires afin de co-développer des offres différenciantes et renforcer l’efficacité commerciale.

Revue des entités juridiques et des pays

Finalisation de la cession des activités en Amérique du Sud le 30 avril 2026.

Réduction supplémentaire de 20 entités juridiques au cours du semestre (dont huit déjà réalisées au premier trimestre 2026).

Efficacité opérationnelle et maîtrise des coûts

Poursuite de l’exécution du plan de restructuration.

Taux d’utilisation ( billability rate ) supérieur à 80 % à la fin du semestre.

Ressources humaines

L’effectif total du Groupe s’élevait à 54 476 employés à fin juin 2026, en baisse de -13,8 % par rapport à fin décembre 2025, essentiellement du fait de la mise en œuvre du programme de réduction des effectifs Genesis et aux cessions des activités de calcul avancé (Advanced Computing), Ideal GRP et des activités en Amérique du Sud.

Au cours de l’année, le Groupe a effectué 2 738 recrutements, dont 88,8 % en postes directs. Le taux d’attrition au cours du premier semestre 2026 s’est établi à 11,8 %, contre 16,0 % sur le premier semestre 2025.

Résultat net

Autres produits et charges opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels s'élevaient à -314 millions d'euros au premier semestre 2026, contre -566 millions d'euros au premier semestre 2025. Elles comprenaient principalement des charges de restructuration et d'autres charges non récurrentes liées au plan de transformation Genesis, ainsi que des provisions pour litige et pour certains contrats déficitaires de nature inhabituelle.

Résultat financier

Le résultat financier s'est élevé à -321 millions d'euros au premier semestre 2026, contre 202 millions d'euros au premier semestre 2025, reflétant les impacts non-récurrents liés à l’opération de refinancement de la dette 1L.

Impôts

La charge d'impôt s'est élevée à -37 millions d'euros au premier semestre 2026, contre -41 millions d'euros au premier semestre 2025.

Résultat net part du Groupe

En conséquence, le résultat net part du Groupe s'établit à -504 millions d'euros au premier semestre 2025, contre 696 millions d’euros au premier semestre 2025.

Variation nette de trésorerie 4

La variation nette de trésorerie 4 de la période s'établit à -120 millions d'euros au périmètre actuel, reflétant les éléments suivants :

excédent brut opérationnel (EBO) de 315 millions d'euros ;

investissements opérationnels de -33 millions d'euros, soit 1,0 % du chiffre d'affaires ;

dépenses liées aux contrats de location de -118 millions d'euros ;

variation du besoin en fonds de roulement de -14 millions d'euros, hors encaissements non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures et impact du factoring au cours du semestre. Les gains de productivités ont été compensés par le paiement au semestre des rémunérations variables relatives à l’exercice 2025 ;

décaissements liés aux coûts de restructuration de -127 millions d'euros, principalement en lien avec le plan de transformation Genesis ;

impôts payés de -21 millions d'euros ;

coût décaissé de l'endettement financier net de -82 millions d'euros, y compris 13 millions d’euros de gains financiers ;

décaissements liés aux autres variations de -39 millions d’euros, y compris les litiges et les contrats déficitaires.

Position de liquidité

Au-delà de la variation nette de trésorerie, la liquidité à la fin du semestre a été impactée par :

le produit net des opérations de M&A de 215 millions d’euros, incluant l’impact de trésorerie du périmètre cédé pour -36 millions d’euros ;

l’évolution des encaissements non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures au cours du semestre, à hauteur de -153 millions d’euros ;

l’affacturage des créances clients pour 8 millions d’euros ;

les dépôts additionnels de garanties en numéraire (« cash collateral ») sur des comptes séquestres de -173 millions d’euros, afin de garantir la caution (« supersedeas bond ») liée au litige TriZetto ;

du remboursement de la dette (incluant les rachats d’obligations sur le marché pour -109 millions d’euros, 38 millions d’euros de remboursement anticipé obligatoire au titre de la tranche 1,5L de la dette du Groupe) ;

des flux de trésorerie liés aux premières étapes du refinancement de la tranche 1L, comprenant 1 250 millions d’euros de nouvelle dette levée, le remboursement de 325 millions d’euros de prêt à terme ( term loan ), le remboursement de 62 millions d’euros d’obligations à la suite de l’offre de rachat ( put offer ) exercée sur l’instrument, ainsi que 16 millions d’euros de frais de transaction.

Le programme d’affacturage de créances clients a récemment été mis en place avec un partenaire financier dans un premier pays. Son déploiement devrait se poursuivre au second semestre et être étendu à trois autres pays pour des montants significatifs. Il constitue une source de financement sécurisée et récurrente, à un coût global attractif d’environ 6 % pour la tranche en euros. Ce financement est engagé pour une durée de trois ans, sans recours (« non-recourse »).

Au 30 juin 2026, l’estimation de la position de liquidité d'Atos Group s'élève à 1 805 millions d’euros, soit 948 millions d’euros après le remboursement de 857 millions d’euros de l’encours de l’ancienne dette 1L, intervenu le 6 juillet (incluant la prime de remboursement « call premium »). Cette position est à comparer à la position de 1 705 millions d’euros au 31 décembre 2025 et se situe largement au-dessus du seuil minimum de 650 millions d’euros requis par la documentation de crédit de décembre 2024. Cela comprend :

En millions d’euros 30 juin 2026 31 décembre 2025 (chiffres réels) Variation Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 735 1 265 +470 Dont paiements reçus avant la date d'échéance de la facture 123 276 -153 Dont affacturage des créances clients 8 - +8 Facilité de crédit renouvelable (« FCR ») non tirée 70 5 440 -370 Liquidité totale 6 1 805 1 705 +100

Endettement financier net et covenants

Au 30 juin 2026, l'endettement financier net s'élève à 1 998 millions d'euros (1 193 millions d'euros en incluant le traitement à la juste valeur de la dette selon IFRS 9), contre 1 843 millions d'euros au 31 décembre 2025 (945 millions d’euros incluant l’ajustement de fair value IFRS 9), et se compose principalement de :

trésorerie et équivalents de trésorerie pour 1 735 millions d'euros ;

endettement financier brut de 3 988 millions d'euros (valeur nominale hors PIK), ou 3 131 millions d’euros après remboursement en totalité de l’ancienne dette 1L intervenu le 6 juillet 2026 (incluant la prime de remboursement « call premium »). En incluant l’ajustement de fair value IFRS 9 et les intérêts PIK, la dette brute s’élevait à 3 188 millions d’euros au 30 juin 2026. Le Groupe envisage la possibilité de racheter de la dette sur le marché. Il évaluera dans le futur toute transaction de ce type à la lumière des conditions de marché existantes ;

»). En incluant l’ajustement de IFRS 9 et les intérêts PIK, la dette brute s’élevait à 3 188 millions d’euros au 30 juin 2026. Le Groupe envisage la possibilité de racheter de la dette sur le marché. Il évaluera dans le futur toute transaction de ce type à la lumière des conditions de marché existantes ; actif financier lié au cash collateral Trizetto pour 255 millions d’euros.





Au 30 juin 2026, le ratio de levier financier du Groupe tel que défini dans le glossaire était de 3,4x.

Pour rappel, la documentation de crédit de 2024 exige que le Groupe maintienne :

à partir du 31 mars 2025, un niveau minimum de liquidité de 650 millions d’euros, à vérifier à la fin de chaque trimestre financier ;

à partir du 30 juin 2027, à compter de chaque fin de semestre, un niveau maximum de levier financier (« Total Net Leverage Ratio Covenant »), qui se définit comme le ratio Endettement financier (hors impacts IFRS 16 et traitement à la juste valeur de la dette IFRS 9) sur l'EBO pre-IFRS 16. Conformément à la documentation de crédit de décembre 2024, les plafonds ainsi applicables ont été déterminée et rendus publiques le 29 mai 2026 et s’élèvent à 3,5x.

Perspectives financières

Rappel: la référence utilisée par le Groupe pour définir ses objectifs futurs, exclut pour tous les exercices l’impact estimé des activités de calcul avancé (Advanced Computing), des opérations en Amérique du Sud ainsi que d’Ideal GRP, qui ont été ou seront cédées. Pour l’exercice 2025, elle représentait un chiffre d’affaires estimé de 7 187 millions d’euros (ou 7 102 millions d’euros au taux de change cumulés à fin juin 2026) et une marge opérationnelle estimée de 314 millions d’euros.

Le Groupe confirme ses objectifs financiers pour l’année fiscale 2026 avec une croissance organique attendue dans le bas de la fourchette :

croissance organique du chiffre d’affaires d’environ -5% 7 ;

; marge opérationnelle d’environ 7 % ;

variation nette de trésorerie avant remboursement de la dette, M&A et l’impact des fluctuations du taux de change.





En 2027 et 2028, le Groupe prévoit une accélération de sa croissance rentable et de sa génération de trésorerie. En conséquence, le Groupe anticipe :

une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 5 à 7 % entre 2026 et 2028. Des opérations de M&A stratégiques, ciblées et rigoureuses pourraient permettre d'augmenter le chiffre d’affaires.

Une marge opérationnelle d’environ 10 % en 2028, portée par la mise en œuvre des initiatives de réduction des coûts et d’une croissance rentable, partiellement compensée par l’accélération des investissements en R&D.

Un ratio d’endettement net inférieur à 1,5x dette nette/OMDAL 8 pour l’exercice fiscal 2028. Dans le cadre de sa trajectoire vers une notation “ investment grade ”, le Groupe vise l’obtention d’un profil de notation BB dès 2027.





États financiers consolidés intermédiaires résumés

Le conseil d'administration d’Atos Group, réuni le 29 juillet 2026, a examiné les comptes consolidés intermédiaires résumés du Groupe clôturés au 30 juin 2026. Les commissaires aux comptes ont achevé leur examen limité habituel des comptes consolidés résumés semestriels et émis leur rapport sans réserve.

Conférence téléphonique

La Direction d’Atos Group vous invite à participer à la conférence téléphonique sur les résultats du premier semestre 2026 le jeudi 30 juillet 2026 à 09h30 (CEST – Paris).

Vous pouvez rejoindre la conférence par webcast via le lien suivant :

https://edge.media-server.com/mmc/p/uyz7c7sn

Si vous souhaitez participer à la conférence par téléphone , veuillez-vous inscrire via ce lien :

https://register-conf.media-server.com/register/BIcbac510c4f604f1894af5d4031f35342

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Prochains événements

21 octobre 2026 (avant l’ouverture des marchés)







26 février 2026 (avant l’ouverture des marchés)







21 avril 2027 (avant l’ouverture des marchés)







5 mai 2027







29 juillet 2027 (avant l’ouverture des marchés)







21 octobre 2027 (avant l’ouverture des marchés) Résultats du troisième trimestre 2026







Résultats de l’année 2026







Revenue du premier trimestre 2027







Assemblée générale







Résultats semestriel 2027







Résultats du troisième trimestre 2027

Annexes

Réconciliation du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle du premier semestre 2025 à périmètre et taux de change constants

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle du premier semestre 2026 sont comparés au chiffre d'affaires et à la marge opérationnelle du premier semestre 2025 à périmètre et taux de change constants. La réconciliation entre le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle du premier semestre 2025 publiés, et le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle du premier semestre 2025 à périmètre et taux de change constants est présentée ci-dessous, par Strategic Business Unit (SBU) et par géographie pour la SBU Atos.

Chiffre d’affaires



S1 2025

En millions d’euros S1 2025 publié Retraite-ment S1 2025 retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change S1 2025

périmètre actuel* Atos 3 603 -6 3 597 0 -68 -74 3 456 Allemagne, Autriche et Europe centrale 767 0 767 -3 -4 1 761 Amérique du Nord 695 -6 689 3 -1 -45 645 France 591 0 591 0 0 0 591 Royaume-Uni et Irlande 583 0 583 0 0 -17 565 Marchés internationaux 561 0 561 0 -59 -12 490 BNN (Benelux, pays nordiques) 402 0 402 0 -3 0 399 GDC 5 0 5 0 0 -1 4 Eviden 417 0 417 0 -265 -6 146 Global Structures 0 0 0 0 24 0 24 Total Groupe 4 020 -6 4 014 0 -308 -80 3 626

*: à périmètre constant et taux de change moyens de juin 2026

Marge opérationnelle



S1 2025

En millions d’euros S1 2025 publié Retrai-tement S1 2025 retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change S1 2025

périmètre actuel* Atos 204 -9 195 -2 -1 -8 183 Allemagne, Autriche et Europe centrale 1 -1 -1 0 0 0 0 Amérique du Nord 70 0 69 -2 2 -5 65 France 12 2 14 0 0 0 14 Royaume-Uni et Irlande 50 -5 45 0 0 -1 44 Marchés internationaux 46 -5 41 0 -2 -2 37 BNN (Benelux, pays nordiques) 23 0 23 0 -1 0 22 GDC 2 0 2 0 0 0 2 Eviden -33 0 -33 2 38 0 6 Global Structures -57 2 -56 0 -2 1 -57 Total Groupe 113 -8 106 0 35 -8 133

*: au taux de change moyens à juin 2026 du périmètre actuel

Le retraitement reflète un changement de méthodologie de reconnaissance du chiffre d’affaires.

Les effets de périmètre s’élèvent à –308 millions d’euros. Ils sont principalement liés à la cession des activités de calcul avancé ( Advanced Computing ), d’Ideal GRP, des activités en Amérique du Sud ainsi que de deux entités non significatives.

Les effets de change ont eu un impact négatif de –80 millions d’euros sur le chiffre d’affaires et de –8 millions d’euros sur la marge opérationnelle. Ils proviennent essentiellement de la dépréciation du dollar américain, de la livre sterling et de la roupie indienne.

Chiffre d'affaires du T1 2025

à périmètre constant et réconciliation des taux de change

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 est comparé au chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 à périmètre et taux de change constants.

La réconciliation entre le chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 publié et le chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 à périmètre et taux de change constants est présenté ci-dessous par zone géographique :

Chiffres d’affaires

T1 2025

En € millions d’euros T1 2025 publié Retrai-ement T1 2025 retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T1 2025

périmètre actuel* Atos 1 861 -1 1 859 0 -35 -61 1 763 Allemagne, Autriche et Europe centrale 385 0 385 -1 -3 1 382 Amérique du Nord 370 -1 369 1 -1 -38 332 France 304 0 304 0 0 0 304 Royaume-Uni et Irlande 302 0 302 0 0 -11 291 Marchés internationaux 290 0 290 0 -28 -13 249 BNN (Benelux, pays nordiques) 206 0 206 0 -3 0 203 GDC 2 0 2 0 0 0 2 Eviden 208 0 208 0 -126 -6 75 Global Structures 0 0 0 0 14 0 14 Total Groupe 2 068 -1 2 067 0 -147 -68 1 852

*: au taux de change moyens de mars 2026 et au périmètre actuel

Chiffre d'affaires du T2 2025

à périmètre constant et réconciliation des taux de change

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2026 est comparé au chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2025 à périmètre et taux de change constants.

La réconciliation entre le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2025 publié et le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2025 à périmètre et taux de change constants est présenté ci-dessous par zone géographique :

Chiffres d’affaires

T2 2025

En € millions d’euros T2 2025 publié Retrai-tement T2 2025 retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T2 2025

périmètre actuel* Atos 1 742 -4 1 738 0 -33 -12 1 693 Allemagne, Autriche et Europe centrale 382 0 382 -1 -2 0 379 Amérique du Nord 324 -4 320 2 -1 -8 313 France 287 0 287 0 0 0 287 Royaume-Uni et Irlande 280 0 280 0 0 -6 274 Marchés internationaux 271 0 271 0 -30 1 241 BNN (Benelux, pays nordiques) 196 0 196 0 0 0 196 GDC 2 0 2 0 0 0 2 Eviden 210 0 210 0 -139 0 71 Global Structures 0 0 0 0 10 0 10 Total Groupe 1 952 -4 1 948 0 -161 -12 1 774

*: au taux de change moyens à juin 2026 du périmètre actuel

Chiffre d’affaires et marge opérationnelle publiés du S1 2026 et au périmètre actuel

En millions d’euros S1 2026

chiffre d’affaires

publié Effets de périmètre S1 2026 chiffre d’affaires périmètre actuel* S1 2026 marge publiée Effets de périmètre S1 2026 marge périmètre actuel Atos 3,183 -41 3,142 214 -6 208 Allemagne, Autriche et Europe centrale 679 0 679 29 0 29 Amérique du Nord 493 0 493 44 0 44 France 546 0 546 13 0 13 Royaume-Uni et Irlande 606 0 606 63 0 63 Marchés internationaux 486 -40 445 34 -6 28 BNN (Benelux, Pays nordiques) 370 -1 369 15 0 15 GDC 3 0 3 16 0 16 Eviden 227 -72 155 -19 18 -1 Global Structures 0 7 7 -25 8 -17 Total Groupe 3,410 -106 3,304 169 20 190

*: au taux de change moyens à juin 2026 du périmètre actuel

Chiffre d'affaires du T2 2026 au périmètre actuel

En millions d’euros



T2 2025

périmètre actuel*



T2 2026

périmètre actuel



Croissance organique au périmètre actuel*



Atos 1 693 1 581 -6,6% Allemagne, Autriche et Europe centrale 379 346 -8,7% Amérique du Nord 313 250 -20,1% France 287 271 -5,4% Royaume-Uni et Irlande 274 299 9,2% Marchés internationaux 241 226 -6,4% BNN (Benelux, Pays nordiques) 196 186 -5,2% GDC 2 2 -21,5% Eviden 71 81 14,4% Global Structures 10 0 N/A Total Groupe 1 774 1 661 -6,3%

*: au taux de change moyens à juin 2026 du périmètre actuel

Compte de résultat consolidé du premier semestre 2026

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Chiffre d’affaires 3 410 4 020 Charges de personnel -1 706 -2 115 Charges opérationnelles autres que salariales -1 535 -1 792 Marge opérationnelle 169 113 En % du chiffre d’affaires 5,0% 2,8% Autres produits et charges opérationnels -314 -566 Résultat opérationnel -145 -452 En % du chiffre d’affaires -4,3% -11,3% Coût de l’endettement financier net -294 -162 Autres charges financières -31 -62 Autres produits financiers 4 22 Résultat financier -321 -202 Résultat avant impôt -466 -654 Charge d’impôt -37 -41 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - Résultat net -503 -695 Dont ▪ attribuable aux propriétaires de la société mère -504 -696 ▪ attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 1

Tableau de flux de trésorerie consolidé du premier semestre 2026

En millions d’euros S1 2026 S1 2025 Résultat avant impôt -466 -654 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 73 134 Amortissement des droits d’utilisation 73 99 Dotations (reprises) nettes aux provisions opérationnelles -29 -1 Dotations (reprises) nettes aux provisions financières 12 6 Dotations (reprises) nettes aux autres provisions opérationnelles 145 199 Amortissement des actifs incorporels (allocation du prix d’acquisition) 17 12 Perte de valeur du goodwill et des autres actifs non courants - 24 (Plus) moins-values de cessions d’actifs non courants 106 - Charges relatives aux paiements fondés sur des actions 14 - Pertes (gains) sur instruments financiers -0 - Coût de l’endettement financier net 294 162 Intérêts sur dettes de location 13 15 Autres éléments financiers non cash -166 - Flux nets de trésorerie liés à l’activité avant variation du besoin en fonds de roulement et impôts 87 -3 Impôts payés -25 -13 Variation du besoin en fonds de roulement -95 43 Flux nets de trésorerie liés à l’activité -34 28 Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles -66 -93 Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 3 - Investissements opérationnels nets -63 -93 Décaissements liés aux actifs financiers - - Encaissements liés aux actifs financiers 550 1 Trésorerie des sociétés cédées sur la période -299 - Investissements financiers nets 251 1 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 188 -92 Augmentation de capital -0 1 Rachats et reventes d’actions propres - - Dividendes versés - Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle 0 - Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle - - Paiement des loyers -121 -122 Nouveaux emprunts 1 232 - Remboursement d’emprunts -538 - Intérêts payés -84 -80 Autres mouvements liés aux opérations de financement -173 -6 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 316 -207 Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 470 -271 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l’ouverture 1 265 1 739 Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 470 -271 Incidence des variations de cours de monnaies étrangères 0 -104 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture 1 735 1 364

États consolidés de la situation financière du premier semestre 2026

(en millions d’euros) S1 2026 12 mois clos le 31 décembre 2025 ACTIF Goodwill 472 465 Immobilisations incorporelles 220 247 Immobilisations corporelles 215 240 Droits d’utilisation 278 308 Participations dans les entreprises mises en équivalence 10 11 Actifs financiers non courants 324 91 Impôts différés actifs 124 124 Total des actifs non courants 1 652 1 486 Clients et comptes rattachés 1 906 1 769 Impôts courants 61 60 Autres actifs courants 938 1 023 Instruments financiers courants 2 0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 735 1 245 Total des actifs courants 4 642 4 098 Actifs destinés à la vente 6 322 TOTAL DE L’ACTIF 6 294 465

(en millions d’euros) S1 2026 12 mois clos le 31 décembre 2025



PASSIF Capital social 20 19 Primes 1,887 1 887 Réserves consolidées -2 681 -1 290 Résultat de l’exercice attribuable aux propriétaires de la société mère -503 -1 404 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère -1 277 -787 Participations ne donnant pas le contrôle -1 -3 Total capitaux propres -1 279 -790 Provisions pour retraites et assimilées 531 597 Provisions non courantes 490 358 Emprunts 2 302 2 262 Impôts différés passifs 33 33 Dettes de location non courantes 281 315 Autres passifs non courants 4 4 Total des passifs non courants 3 483 3 571 Fournisseurs et comptes rattachés 984 875 Impôts courants 116 101 Provisions courantes 394 373 Instruments financiers courants 1 0 Part à moins d’un an des emprunts 881 23 Dettes de location courantes 150 162 Autres passifs courants 1 406 1 550 Total des passifs courants 4 090 3 083 Passifs liés à des actifs destinés à la vente 6 322 TOTAL DU PASSIF 6 294 19

Glossaire

Termes et indicateurs clés de performance : finance

Croissance organique : représente le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires d’une Business Line ou d’une géographie, à périmètre et taux de change constants .

TCAM : le taux de croissance annuel moyen reflète le taux de croissance annuel moyen sur une période de temps spécifiée supérieure à un an. Il s'agit de calculer en divisant la valeur à la fin de la période en question par sa valeur au début de cette période, en élevant le résultat à la puissance un divisé par la durée de la période et en soustrayant un du résultat ultérieur. À titre d'exemple : TCAC du chiffre d'affaires 2019-2021 = (Chiffre d'affaires 2021 / Chiffre d'affaires 2018) (1/3) -1.

Marge opérationnelle : la marge opérationnelle est obtenue en déduisant du chiffre d’affaires les charges opérationnelles. Elle est calculée avant le poste « Autres produits et charges opérationnels » qui regroupe les éléments dont la nature, le montant ou la fréquence justifient une présentation séparée afin de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle courante du Groupe.

Autres produits et charges d'exploitation :

Les autres produits et charges opérationnels incluent :

les amortissements et dépréciations des actifs incorporels reconnus dans le cadre de regroupements d’entreprises tels que les relations clients, les technologies et les Goodwill ;

lors de la comptabilisation de regroupement d’entreprises, le Groupe peut être amené à enregistrer des provisions dans le bilan d’ouverture de l’acquise pendant la période de douze mois suivant la date d’acquisition. Au-delà de cette période d’évaluation, les provisions devenues sans objet du fait d’un changement de circonstances sont reprises au compte de résultat en autres produits et charges opérationnelles ;

les coûts d’acquisition et d’intégration des entités nouvellement contrôlées et consolidées, y compris les compléments de prix ;

les plus-values et moins-values générées par la cession d’entités ou activités consolidées ;

la juste valeur des paiements fondés sur des actions, y compris les charges sociales liées ;

les coûts de réorganisation et de rationalisation des entités acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises ou qualifiés d’inhabituels, anormaux ou peu fréquents. Quand les effets d’une réorganisation sont présentés en autres produits et charges opérationnels, les coûts associés relatifs aux locaux et bâtiment sont présentés sur la même ligne ;

les réductions d’engagements postérieurs à l’emploi directement liés aux opérations de réorganisation et de rationalisation ainsi que les effets des modifications de régimes dont les faits générateurs sont indépendants de toute décision du Groupe ;

les plus et moins-values non récurrentes générées par les cessions d’actifs immobilisés ne faisant pas partie du cœur de métier du Groupe tels que les biens immobiliers ;

les autres produits ou charges considérés comme inhabituels, anormaux, et peu fréquents tels que les impacts liés à l’extinction de litiges significatifs.





Marge brute et coûts indirects : la marge brute est composée des revenus moins les coûts directs des marchandises vendues. Les coûts directs se rapportent à la génération de produits et/ou de services livrés aux clients, tandis que les coûts indirects comprennent tous les coûts liés au personnel indirect (définis ci-après), qui ne sont pas directement liés à la réalisation du chiffre d'affaires. La marge opérationnelle comprend la marge brute diminuée des coûts indirects.

Excédent brut opérationnel (EBO) ou OMDA (en anglais) est obtenu en majorant la Marge Opérationnelle :

des dépréciations et amortissements des immobilisations corporelles incorporelles et des droits d’utilisation

de la valeur nette comptable des immobilisations cédées / mises au rebut

de la dotation nette des reprises des provisions d’exploitation et retraite.





Excédent brut opérationnel après paiement de loyers ou OMDAL (en anglais) : est obtenu en retranchant de l’EBO les paiements des loyers faits au titre des contrats de location (lease).

Ratio de levier : le ratio de levier est obtenu en divisant la dette nette par l’excédent brut opérationnel après paiement de loyers sur les 12 derniers mois.

Résultat opérationnel : Le résultat opérationnel correspond au résultat net avant :

les impôts (courants et différés) ;

les charges financières nettes ;

la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence ;

et les résultats des activités abandonnées.

Flux de trésorerie opérationnel : le flux de trésorerie opérationnel est obtenu en déduisant de l’EBO :

les dépenses d’investissements opérationnelles nettes ;

les décaissements liés aux contrats de location ;

la variation du besoin en fonds de roulement.





Flux de trésorerie disponible ou Free Cash Flow (en anglais) : le flux de trésorerie disponible est obtenu en déduisant du Flux de Trésorerie Opérationnel :

les décaissements d’impôt ;

le coût de l’endettement financier net ;

les décaissements nets de restructuration et réorganisation et rationalisation ;

les couts nets d’intégration ;

tout autre décaissement net peu fréquent, inhabituel ou anormal provenant des autres produits et charges opérationnels.





Variation nette de trésorerie : la variation nette de trésorerie est obtenue en déduisant du Flux de Trésorerie Disponible les variations des actions non structurelles d’optimisation du besoin en fonds de roulements, comme les encaissements clients non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures. La variation nette de trésorerie n’inclut pas :

les remboursements nets de dette financière ;

les encaissements (décaissements) nets liés aux opérations d’acquisitions ou de cessions d’activités ou de sociétés ;

les augmentations de capital, les rachats d’actions, les dividendes versés aux actionnaires et aux participations ne donnant pas le contrôle ;

les variations de trésorerie liées aux autres actifs et passifs financiers, comme les dépôts sur comptes séquestres servant de garanties en numéraire ;

les effets de fluctuations de change sur la trésorerie.





Endettement net ou dette nette : est constitué :

des dettes financières court et long termes (dont les obligations, les prêts bancaires) ;

des autres actifs et passifs financiers (dont notamment les comme les dépôts sur comptes séquestres servant de garantie en numéraire) ;

sous déduction de la trésorerie et des équivalents de trésorerie consolidés.





L’endettement net ou la dette nette peut être reporté avant ou après ajustement de juste valeur. Les passifs associés aux contrats de location et aux dérivés en sont exclus.

Liquidité : la liquidité est obtenue en ajoutant à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie consolidés les montants disponibles au titre des lignes de crédit garanties non tirées (y compris les découverts autorisés garantis). La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés incluent la trésorerie bloquée et la trésorerie non centralisée mais excluent les dépôts détenus sur les comptes séquestres servant de garantie en numéraire.

Termes et indicateurs clés de performance : activité

DSO : ( Days Sales Outstanding – Délai moyen de recouvrement client).

Le DSO représente le montant des créances clients (y compris les travaux en cours, mais hors comptes inter-sociétés), exprimé en nombre de jours de chiffre d’affaires (selon le principe du dernier entré, premier sorti).

Le nombre de jours retenu correspond à l’année civile.

À noter : le calcul du DSO doit être basé sur les créances clients nettes de la TVA estimée .

Chiffre d’affaires : le chiffre d’affaires correspond au montant total des revenus générés par la vente de biens ou de services liés aux activités principales de l’entreprise.

TCV ( Total Contract Value ) : la valeur totale d'un contrat à la signature (prévision ou estimation) sur sa durée représente la commande ferme et la partie contractuelle du contrat à l'exclusion de toute clause sur décision du client, à titre de clause de rétractation anticipée, d'option supplémentaire ou de renouvellement.

Prises de commandes : juste valeur des engagements contractuels conclus avec les clients sur une période donnée.

Book-to-Bill : ratio entre les prises de commandes et le chiffre d’affaires externe.

Carnet de commandes ou backlog (en anglais) : le carnet de commandes correspond à la valeur des contrats, commandes et avenants signés qui restent à reconnaître en chiffre d’affaires sur la durée de vie résiduelle. Cela peut inclure des produits constatés sur des contrats en fonction de l’utilisation réelle de services facturables, tels que des éléments basés sur le volume. Il ne s’agit donc pas d’un « carnet de commandes » (prix de transaction affecté aux obligations de performance non encore satisfaites) tel que défini par la norme IFRS 15.

Pipeline : liste des opportunités commerciales, incluant différentes catégorisations et estimations.

Pipeline qualifié : le pipeline qualifié représente le volume total des opportunités pour lesquelles un client a demandé une proposition et auxquelles Atos Group a décidé, après validation interne, de répondre. Sont également incluses les opportunités liées au renouvellement de contrats existants ainsi que les demandes complémentaires dans le cadre de contrats déjà en cours ( account fertilization ).

Taux d’utilisation : Ce taux mesure la proportion du temps de travail des ETP directs, actifs et internes qui contribuent à l’activité du Groupe en étant facturable à un client, sur la seule base des activités externes facturables.

Employés directs : employés directement impliqués dans la création de solutions, produits ou services destinés aux clients externes.

Employés indirects : les employés indirects désignent toute personne non facturable à un client externe.

Ils ne participent pas directement à la production de solutions, produits ou services délivrés aux clients.

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations d’Atos Group sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos Group, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2025 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 10 mars 2026 sous le numéro d’enregistrement D.26-0075. Atos Group ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos Group ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos Group en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays. Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et aux processus usuels, notamment l’approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

A propos d’ Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 54 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contacts

Relations Investisseurs : investors@atosgroup.com

Actionnaires individuels : +33 8 05 65 00 75

Relations Media : globalprteam@atosgroup.com

1 Le périmètre actuel correspond au périmètre de référence utilisé par le Groupe pour définir ses objectifs futurs : pour tous les exercices, hors impact estimé des activités de calcul avancé (Advanced Computing), des opérations en Amérique du Sud et de la cession d’Ideal GRP.

2 Le périmètre actuel correspond au périmètre de référence utilisé par le Groupe pour définir ses objectifs futurs : pour tous les exercices, hors impact estimé des activités de calcul avancé (Advanced Computing), des opérations en Amérique du Sud et de la cession d’Ideal GRP.

3 Fourchette de croissance organique précédemment communiquée : de -1 % à -5 %.

4 Variation nette de la trésorerie avant remboursement de la dette, et calculé avant l’impact estimé i) des fluctuations de taux de change, ii) du M&A, iii) ainsi qu’avant les fluctuations des encaissements non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures.

5 Nouvelle facilité de crédit renouvelable (RCF) de 110 millions d’euros, dont 70 millions d’euros de trésorerie disponible et 40 millions d’euros de garanties bancaires.

6 La liquidité est définie comme la somme i) de la position consolidée de trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe et ii) des montants disponibles au titre des lignes de crédit garanties non tirées (y compris les découverts autorisés garantis). La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés incluent la trésorerie bloquée et la trésorerie non centralisée, et excluent la trésorerie détenue sur des comptes séquestres servant de garanties en numéraire (« cash collateral »).

7 Fourchette communiquée précédemment : -1 % à -5 %.

8 Définie comme la marge opérationnelle avant dépréciation et amortissement et paiement des loyers.

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