Atos Group finalise la vente de Bull

Atos Group ATOS.PA a annoncé mardi avoir finalisé la vente de Bull, son activité de calcul avancé, à l'État français pour une valeur d'entreprise pouvant atteindre 404 millions d'euros, incluant jusqu'à 104 millions d'euros de compléments de prix conditionnels.

La transaction fait suite à un accord signé le 31 juillet 2025, dont le périmètre a été ajusté afin d'exclure zData, spécialiste du conseil et des solutions Big Data.

L’activité cédée comprend le calcul haute performance et quantique, ainsi que des solutions de business computing et d’intelligence artificielle.

Bull emploie plus de 3.000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 720 millions d’euros en 2025. Le groupe dispose à Angers de la seule usine de supercalculateurs en Europe, fournissant des équipements destinés notamment à la défense, à la recherche et à l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle.

"L’entrée de l’État au capital de Bull apporte à l’entreprise un actionnaire public de long terme, garant de la stabilité, de la continuité stratégique et de la préservation de compétences critiques au service d’une filière française et européenne d’excellence", a réagi de son côté le ministère français de l'Economie dans un communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)