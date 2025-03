Atos: Eviden choisi par la CANUT pour un accord-cadre AMOE information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 12:49









(CercleFinance.com) - Atos fait savoir que Eviden, la ligne d'activité du Groupe, a été choisie par la CANUT (Centrale d'Achat du Numérique et des Télécoms) comme titulaire des lots 4 et 13 de son accord-cadre dédié aux Prestations AMOE (assistance à Maîtrise d'Œuvre).



Cette sélection permettra aux acteurs publics (collectivités territoriales, bailleurs sociaux, établissements publics...) des régions Bretagne et Pays de la Loire de bénéficier d'un accompagnement expert pour la réalisation de leurs projets numériques, garantissant ainsi proximité et réactivité.



L'accord-cadre de la CANUT vise à simplifier les achats numériques et télécoms des collectivités et administrations publiques en mutualisant les ressources et en assurant une continuité de service.





Valeurs associées ATOS 0,0039 EUR Euronext Paris -4,88%