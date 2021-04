Atos et DreamQuark lancent une plateforme d' analyse ESG basée sur l' IA

(NEWSManagers.com) - Atos, un groupe de services informatiques s'est associé à la jeune start-up DreamQuark pour mettre au point une plateforme digitale baptisée Sustainable Investment Brain, qui doit permettre aux banques et assureurs d'avoir des données clients, à la fois dédiées à l' Investissement socialement responsable (ISR) et qui se veulent conformes aux principes d' intelligence artificielle (IA) éthiques tels qu' édictés par la proposition de règlement européen.

Basée sur l' intelligence artificielle et le deep learning, la plateforme exploite des données financières et extra-financières fournies par Atos et EcoAct, société du groupe Atos spécialisée dans la transition climatique. Une fois intégrées et analysées, ces données permettent d' identifier les investisseurs les plus intéressés par la gestion responsable et de leur recommander les actifs et produits d'investissement les plus adaptés, en tenant compte de leur profil et de leurs objectifs individuels.

" En combinant gestion des données, IA et éthique, Sustainable Investment Brain permettra à nos clients de maximiser leurs rendements, dans le respect de leurs engagements environnementaux et sociaux, et tout en tenant compte des évolutions réglementaires. Il s' agit à la fois d' un outil de décarbonation et de compétitivité " , a expliqué Isabelle Warnier, directrice d' Atos Scaler, dans un communiqué.

DreamQuark n' en est pas à son coup d' essai. La jeune start-up a déjà développé Brain, une plateforme d' intelligence artificielle dédiée aux experts métiers et aux citizen data scientists des banques et des compagnies d' assurances. Elle compte déjà des grands noms parmi ses clients tels BNP Paribas, GAN Prévoyance, AG2R La Mondiale et Royal Bank of Scotland Natwest.