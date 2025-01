Atos: Espressive Barista intégré à Digital Workplace information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - Atos annonce intégrer Espressive Barista, un agent conversationnel basé sur l'Intelligence Artificielle (IA) générative, au sein de sa plateforme d'environnement de travail numérique, Atos Digital Workplace Experience Engagement platform.



'Cette nouvelle fonctionnalité permet aux employés de recevoir une assistance informatique instantanée, personnalisée et transparente via des canaux d'engagement comparables à ceux mis en oeuvre dans le secteur de la grande consommation', explique le groupe.



Depuis la signature de leur accord de partenariat il y a un an, plus de 200.000 licences Barista ont été activées chez différents clients Digital Workplace d'Atos, avec pour résultat la résolution de 50% des demandes de support informatique.





