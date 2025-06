Atos, Eramet, LVMH, Sanofi...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Atos

Suite à son communiqué de presse du 25 novembre 2024, Atos SE annonce avoir reçu une offre ferme de l'État français pour l'acquisition de son activité "Advanced Computing", à l'exclusion des activités de "Vision AI" (comprenant principalement la filiale Ipsotek acquise en 2021), pour une valeur d'entreprise (VE) de 410 millions d'euros, dont 110 millions d'euros de compléments de prix basés sur des indicateurs de rentabilité pour les exercices 2025 (50 millions d'euros qui devraient être payés à la clôture de la transaction) et 2026 (60 millions d'euros).

Eramet

Eramet prend note de l'intention annoncée par le gouvernement gabonais d'interdire l'exportation de manganèse brut à compter du 1er janvier 2029. Cette mesure s'inscrit dans l'ambition affichée du pays de renforcer sa base industrielle. Eramet reconnaît l'ambition portée par les autorités gabonaises et, en tant que coactionnaire majoritaire de Comilog, continuera de travailler avec l'État dans un esprit de partenariat constructif et de respect mutuel.

Ikonisys

Ikonisys a annoncé le nouveau report de la publication de son rapport financier annuel 2024. Elle aura finalement lieu le 30 juin prochain, à la place du 31 mai. Ce report est dû à des retards techniques supplémentaires liés à la consolidation intégrale du groupe Ikonisys avec Hospitex pour la première fois. Par ailleurs, certaines ressources opérationnelles de la société ont également été fortement mobilisées dans le cadre des discussions stratégiques en cours liées à d'importants projets de développement commercial, ce qui a contribué à ce report.

LVMH

LVMH et Christian Dior Couture annoncent la nomination de Jonathan Anderson au poste de directeur artistique des collections femme, homme et haute couture de Dior. Jonathan Anderson présentera sa première collection, Dior Homme Été 2026, à Paris le 27 juin prochain. "Je suis ravie d'accueillir Jonathan Anderson. J'ai suivi son parcours avec beaucoup d'intérêt depuis son arrivée au sein du groupe LVMH il y a plus de dix ans. Je suis convaincue qu'il apportera à notre Maison une vision créative et moderne", a déclaré Delphine Arnault, présidente-directrice générale de Christian Dior Couture.

Sanofi

Sanofi et Blueprint Medicines Corporation (Blueprint), une société biopharmaceutique basée aux États-Unis et cotée en bourse (spécialisée dans la mastocytose systémique, une maladie immunologique rare et d’autres maladies induites par le KIT) ont conclu un accord par lequel Sanofi acquerra Blueprint. Selon les termes de l'acquisition, Sanofi versera 129 dollars par action en espèces à la conclusion, ce qui représente une valeur en actions d'environ 9,1 milliards de dollars.