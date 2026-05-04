(Zonebourse.com) - Atos Group annonce la finalisation de la cession de ses activités en Amérique du Sud à Semantix, acteur brésilien de la data, de l'analytique et de l'intelligence artificielle, conformément à l'accord engageant signé le 26 décembre dernier.
Le périmètre cédé comprend ses activités au Brésil, en Argentine, au Chili, en Colombie, en Uruguay et au Pérou. La transaction a été structurée afin d'assurer une continuité totale de service pour les clients et une transition fluide pour les collaborateurs.
À l'issue de la transaction, Nelson Campelo, jusqu'alors directeur d'Atos en Amérique du Sud, est nommé directeur général de Semantix, tandis que Leonardo Santos Poça D'Água, fondateur et directeur général de Semantix, en devient le président exécutif.
Cette opération permet au groupe français de services informatiques d'accélérer la simplification de son modèle opérationnel et de renforcer son recentrage stratégique sur ses marchés clés et ses capacités technologiques à forte valeur ajoutée.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer