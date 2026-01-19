Atos distingué dans un rapport d'ISG
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 13:33
Le rapport évalue les intégrateurs de services qui appliquent des techniques scientifiques et des technologies avancées, telles que l'IA et le ML, permettant aux entreprises de moderniser les écosystèmes de données et de BI.
"Atos se distingue par sa capacité à moderniser des écosystèmes de données complexes et à industrialiser l'IA, soutenue par une forte expertise contextuelle et des ressources propriétaires", explique un analyste d'ISG.
"Cette reconnaissance souligne notre force d'innovation pour fournir des solutions évolutives, responsables et fiables qui répondent aux défis métier spécifiques à l'industrie", commente Narendra Naidu, responsable mondial des données et de l'IA chez Atos.
Valeurs associées
|54,480 EUR
|Euronext Paris
|-4,19%
A lire aussi
-
Les marchés financiers s’apprêtent à absorber une avalanche d’indicateurs et d’événements majeurs, du Forum de Davos aux publications de résultats américains. Entre incertitudes autour de la future présidence de la Fed, tensions politiques à Washington, croissance ... Lire la suite
-
Frédéric Souillot (FO) : "C'est par son salaire qu'on doit pouvoir vivre de son travail, pas par les primes !"
Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, était l'invité de l'émission Ecorama du 19 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les concessions budgétaires du gouvernement, le maintien de la surtaxe sur ... Lire la suite
-
Donald Trump menace d’imposer de nouveaux droits de douane à plusieurs pays européens, dont la France, tant que les États‑Unis ne seront pas autorisés à racheter le Groenland. Une pression commerciale inédite, qui interroge sur sa base juridique, sa crédibilité ... Lire la suite
-
Après la fermeture de son site de Saint-Mauront à Marseille pour raisons de sécurité, Orange propose à 300 des salariés concernés de rejoindre d'autres espaces de travail, a annoncé le groupe à l'AFP lundi. Les salariés "du tertiaire" pourront soit rejoindre d'autres ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer