Atos : des négociations sous tensions

(AOF) - Considérée comme trop proche de la vision du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, BNP Paribas vient d'être mis à l'écart par les banquiers en tête des négociations dans le dossier Atos, affirme Les Echos. Au total, les banques françaises détiennent 38% de la dette bancaire d'Atos. Par ailleurs, le président du conseil d'administration du groupe informatique Jean-Pierre Mustier a dénoncé dans le quotidien des déclarations publiques "inacceptables qui portent atteinte à la réputation du groupe".

Le dirigeant "souhaite que ces commentaires cessent immédiatement pour permettre à nos salariés de continuer de travailler sereinement pour soutenir nos clients avec toute l'énergie et le dévouement qu'ils montrent tous les jours".

Hier, Daniel Kretinsky a dressé un tableau sombre d'Atos dans les colonnes du Figaro, jugeant que le groupe "est en train de tomber de la falaise".

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services du numérique)

En avant toute dans l'IA générative

Les entreprises du numérique ont déjà commencé à adapter leurs offres et leurs pratiques à cette évolution, qui mixe ChatGPT et système d'information. Les cas d'usage les plus développés portent sur les centres d'appels avec l'intervention des chatbots ou dans le marketing, pour générer du texte ou des images de façon automatique. Le potentiel est énorme et Accenture France ambitionne de réaliser 30% de son activité avec le créneau data & IA à horizon 2025. Leader mondial du marché, Accenture a annoncé 3 milliards de dollars d'investissement sur trois ans dans ce domaine, avec un doublement du nombre d'employés dédiés pour atteindre 80.000 (sur 738.000 au total). Quant au leader français du secteur, Capgemini, il vise un investissement de 2 milliards d'euros durant les trois prochaines années, et 60.000 collaborateurs spécialisés (sur 360.000 actuellement).

L'intelligence artificielle désormais régulée en Europe

Il a été tenté de trouver un équilibre entre la volonté de protéger les droits fondamentaux des citoyens et celle de ne pas brider le développement des start-up européennes. Les associations française et allemande des entreprises du numérique, Numeum et Bitkom, avaient d'ailleurs réclamé un règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) favorable à l'innovation pour l'IA en Europe et sans règles trop contraignantes, notamment pour les IA génératives. L'approche européenne consiste à imposer des obligations pour les systèmes d'IA à haut risque, classés de faible à inacceptable. Pour la réglementation de l'IA générative (les systèmes de type ChatGPT), l'UE a établi des exigences plus fortes pour les modèles les plus puissants.