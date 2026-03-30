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Atos, Dékuple, VusionGroup... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 30/03/2026 à 09:04

(AOF) - Atos

Atos Group indique que, le 27 mars, le tribunal américain du district sud de New York a rendu sa décision préalable au jugement final, condamnant Syntel à verser 236,9 MUSD (204,1 MEUR) à Cognizant/TriZetto.

Dékuple

Le spécialiste de la communication et du data marketing a enregistré en 2025 une croissance soutenue de son activité, avec un chiffre d'affaires de 242,6 millions d'euros, en hausse de 11,4 %. Le revenu net ressort à 180,5 MEUR, en progression de 6,8 %, traduisant une bonne résistance du modèle dans un environnement toujours exigeant.

Enogia

Enogia anticipe une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 30% pour 2026

Equasens

Le spécialiste des solutions numériques pour les professionnels de santé a publié des résultats 2025 en solide progression, portés par la dynamique de son portefeuille de solutions dédiées aux professionnels et établissements de santé. Le chiffre d'affaires s'établit à 236,5 MEUR, en hausse de 9,1 %.

Inventiva

La société biopharmaceutique publiera ses résultats annuels.

LISI

Le groupe annonce la création d'une Direction générale des opérations, dont la responsabilité est confiée à Benoît Heubert.

Nexans

Nexans a fait part vendredi soir de la décision de son conseil d'administration de nommer Antonio Cammisecra en qualité de censeur dans la perspective de proposer sa candidature en tant qu'administrateur à l'AG des actionnaires du 21 mai prochain.

Parrot

Parrot a enregistré un chiffre d'affaires 2025 record.

Sanofi

Sanofi fait part de la présentation des résultats positifs de trois études de phase 3 sur l'amlitelimab, COAST 1, COAST 2 et SHORE, au cours de la réunion annuelle de l'American Academy of Dermatology (AAD) de 2026 organisée à Denver, aux États-Unis.

Sidetrade

Le spécialiste des applications d'IA dédiées à l'order-to-cash communiquera ses résultats annuels.

Solutions 30

Le groupe indiquera ses résultats annuels.

Thales

Thales a fait part samedi du lancement réussi de deux satellites, faisant partie intégrante de la mission de démonstration en orbite Celeste de l'Agence spatiale européenne (ESA), dont l'un, baptisé IOD-2, a été réalisé par Thales Alenia Space, sa coentreprise avec Leonardo.

TotalEnergies

TotalEnergies et EDF, ont signé ce jour un Contrat d'Allocation de Production Nucléaire (CAPN) pour une durée de 12 ans à partir du 1er janvier 2028.

Vente-unique.com

CAFOM a annoncé la cession des marques Habitat à sa filiale Vente-unique.com pour 11 millions d'euros, une opération qui marque une nouvelle étape dans la stratégie de montée en gamme du spécialiste de la vente de mobilier en ligne. Déjà exploitée sous licence depuis avril 2024, la marque Habitat a été relancée avec succès par Vente-unique.com, générant 10 MEUR de chiffre d'affaires sur son premier exercice clos fin septembre 2025.

VusionGroup

Vusion indique avoir été choisi par Walmart de México y Centroamérica, le plus grand distributeur du Mexique, afin de déployer sa plateforme EdgeSense dans ses magasins Walmart Express et de commencer la transformation de son réseau de Supercenters.

Vranken Pommery

La maison de Champagne diffusera ses résultats annuels.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ATOS
34,5000 EUR Euronext Paris -1,43%
DEKUPLE
23,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
EQUASENS (PHARMAGEST IN.)
35,7000 EUR Euronext Paris +4,39%
INVENTIVA
4,7800 EUR Euronext Paris -4,40%
KALEON
3,930 EUR MIL 0,00%
KALEON
3,9500 EUR Euronext Paris +1,15%
LISI
49,9000 EUR Euronext Paris -1,19%
MAIS POMM & ASS
10,3000 EUR Euronext Paris +0,98%
NEXANS
113,9000 EUR Euronext Paris -0,09%
PARROT
9,1400 EUR Euronext Paris -4,39%
SANOFI
80,6400 EUR Euronext Paris -1,65%
SIDETRADE
136,0000 EUR Euronext Paris +2,26%
SOLUTIONS 30
0,6920 EUR Euronext Paris -1,14%
THALES
239,2000 EUR Euronext Paris +0,55%
TOTALENERGIES
79,6700 EUR Euronext Paris +1,50%
VENTE UNIQUE.COM
15,000 EUR Euronext Paris +1,69%
VUSION
100,7000 EUR Euronext Paris -0,49%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/03/2026 à 09:04:00.

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