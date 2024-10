Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: coordonne un projet de lutte contre les cybermenaces information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Eviden, ligne d'activité dugroupe Atos , annonce aujourd'hui qu'elle est en charge de la coordination du projet CYDERCO (CYber DEtection, Response and Collaboration) pour le Centre européen de compétences en cybersécurité (ECCC)



Cofinancé par la Commission européenne, ce projet européen qui s'étire sur une durée de trois ans visera à renforcer les centres d'opérations de sécurité (SOC) et mieux lutter contre les cyber-attaques.



Plus concrètement, il s'agira de développer, tester et valider une plateforme qui soutiendra et améliorera les capacités de détection et de réponse des entités concernées dans les pays pour lutter contre les cybermenaces affectant les réseaux et les systèmes d'information à travers l'Union européenne.





