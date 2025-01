Atos: contrat avec Banco Mercantil pour le cloud information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 15:22









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été choisi par Banco Mercantil pour l'accompagner dans sa migration vers Google Cloud, dans le cadre d'un accord d'une durée de cinq ans, qui implique un investissement de plusieurs millions de réals brésiliens.



Visant à migrer tous les serveurs des centres de données de la banque brésilienne vers le cloud, le projet a été divisé en différentes phases, dans le but de moderniser ses opérations et d'optimiser l'ensemble de son infrastructure technologique.



Après douze mois d'exécution, la première étape s'est achevée en décembre 2024 et a fait appel à l'expertise d'Atos pour migrer avec succès plus de 750 machines du centre de données de Banco Mercantil, basé sur l'environnement VMware, vers Google Cloud.





