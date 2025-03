Atos: collaboration stratégique entre Eviden et Supermicro information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 15:08









(CercleFinance.com) - Atos fait part d'une collaboration stratégique entre sa ligne d'activités Eviden et Supermicro pour distribuer son 'AI SuperCluster' avec les solutions NVIDIA GB200 NVL72, en Amérique du Sud, en Europe, en Inde et au Moyen-Orient.



NVIDIA GB200 NVL72 est conçu pour accélérer le développement et le déploiement de la prochaine génération de grands modèles de langage (LLM) et ainsi assurer aux entreprises de rester à la pointe de l'innovation.



Eviden proposera à ses clients en Amérique du Sud, en Europe, en Inde et au Moyen-Orient d'utiliser ce produit stratégique 'dans le cadre d'une offre d'infrastructure Eviden plus large, garantissant un service et un support de premier ordre'.





