Atos, Casino, Alstom, Orpea : faut-il spéculer sur les valeurs chaudes du marché ?

Investir en Bourse nécessite de toujours suivre les actualités à la fois pour mieux protéger ses positions, mais aussi pour profiter d'opportunités qui peuvent se manifester autour des valeurs chaudes du moment, notamment lorsqu'elles baissent fortement et rapidement. Bien qu'elles puissent parfois représenter des opportunités d'achat intéressantes, ces chutes en Bourse signifient aussi que les titres en question sont risqués et volatiles.

Il est important de comprendre les raisons derrière le mouvement de vente massif de ces actions avant de décider d'investir dans ces titres pour déterminer si les fondamentaux de l'entreprise ont réellement changé. Il faudra aussi déterminer si les perspectives de croissance sont assez positives pour faire rebondir le cours dans le temps ou s'il est plus intéressant de simplement profiter de la volatilité pour prendre quelques positions de trading sur le court-terme (à condition d'avoir les connaissances suffisantes et une certaine tolérance au risque).

L'action Atos perd plus de 83 % sur un an

En chute libre depuis 2021, l'action Atos a perdu plus de 97 % en 3 ans et évolue autour des 2,250 € aujourd'hui.

Les difficultés financières du groupe, notamment avec l'accumulation de dettes et la cession de la branche Tech Foundations au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui est menacée, a entraîné le groupe Atos à faire appel à un mandataire ad-hoc pour mener des discussions avec ses créanciers le 5 février 2024.

Cette décision a fait chuter son cours de Bourse, mais le titre Atos continue sa descente aux enfers alors que les négociations autour de sa dette prennent du temps à aboutir. L'agence de notation S&P Global Ratings a abaissé la note de crédit de l'entreprise de « B- » à « CCC » avec une perspective négative le 9 février face au risque de défaut de paiement de l'entreprise qui doit bientôt faire face à d'importantes échéances financières.

Tant qu'un plan de restructuration n'a pas été déterminé, il semble risqué de se positionner sur l'action Atos sur le long-terme. Cependant, toute nouvelle peut entraîner des mouvements de prix importants dont les traders peuvent profiter sur le court-terme avec des produits dérivés comme les Turbos ou Warrants qui permettent de profiter de la hausse, mais aussi de la baisse des prix.

L'action Casino perd plus de 95 % sur un an

Le lundi 26 février, la Bourse a accueilli positivement la nouvelle de l'acceptation du Tribunal de Commerce de Paris du plan de sauvetage du distributeur français Casino par Daniel Kretinsky et l'arrêt des plans de sauvegarde accélérée du groupe. L'action Casino a en effet terminé en hausse de plus de 19,22 % à 0,495 €.

La restructuration financière du groupe devrait se produire le 27 mars 2024 si l'Autorité des marchés financiers (AMF) autorise l'opération, ce qui devrait entraîner une dilution du capital pour les actionnaires existants qui ne posséderont plus que moins de 0,3 % du capital de Casino.

En chute libre depuis 2020, l'action Casino a perdu plus de 98 % de sa valeur 4 ans et il semble difficile pour le titre de rebondir de manière durable tant que les plans de restructuration et les trajectoires stratégiques du groupe n'ont pas été clairement définies.

Même alors, il est peu probable que l'on assiste à un retour impressionnant du titre. Malgré tout, les produits dérivés comme les Options peuvent permettre de profiter de la volatilité sur le court-terme.

L'action Alstom perd plus de 57 % sur un an

Alors que le cours de Bourse de l'équipementier ferroviaire français a fortement chuté depuis 2021 en affichant une perte de plus de 75 %, la valorisation du groupe Alstom pourrait offrir un niveau d'entrée intéressant en fonction de la direction de sa sortie du rectangle dans lequel il évolue depuis le 16 novembre 2023. Son cours de Bourse évolue aujourd'hui autour des 11,560 €.

Les investisseurs sur le moyen ou long terme qui cherchent à profiter de la reprise du groupe Alstom une fois que sa situation financière sera plus saine et que son organisation avec Bombardier portera pleinement ses fruits pourraient décider d'acquérir des actions de l'entreprise.

De plus, cette dernière profite aussi d'un carnet de commandes relativement solide et de perspectives de croissance intéressantes dans certains secteurs comme la mobilité moins polluante ou la multiplication des transports en commun dans de nombreux pays.

L'action Orpea perd plus de 93 % sur un an

Depuis la parution du livre-enquête Les Fossoyeurs en janvier 2022, la réputation d' Orpea est malmenée tout comme son cours de Bourse qui perd quasiment 100 % depuis 2022. Les performances financières du groupe ont aussi pris un coup, notamment au niveau de sa rentabilité.

Le plan de sauvegarde de l'entreprise et la restructuration de sa dette a entraîné trois augmentations de capital, dont la dernière s'est produite jeudi 8 février 2024, qui ont fortement dilué le capital et peser sur le cours de Bourse de l'action Orpea qui a atteint aujourd'hui son plus faible niveau à 0,012 €.

Depuis le 27 février 2024, les anciennes actions Orpea ne sont plus éligibles au SRD, car l'entreprise a lancé un processus de regroupement d'actions (1 pour 1 000 à 1 centime d'euros) qui durera jusqu'au 21 mars 2024.

Un investissement sur le long terme ne semble pas pertinent sur l'action Orpea qui devrait continuer d'évoluer autour de ses plus bas. Bien que l'action connaisse des mouvements journaliers, elle ne semble pas être un choix privilégié pour les traders actifs.