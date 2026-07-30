Atos : CA en baisse de 8,9% au S1, objectif ajusté

Atos ATOS.PA a fait état jeudi d'une baisse organique de 8,9% du chiffre d'affaires au premier semestre, tout en disant prévoir désormais anticiper une croissance organique dans le bas de la fourchette de son objectif annuel.

L'entreprise française de services informatiques a enregistré 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année, contre 3,63 milliards d'euros un an plus tôt.

Le groupe a par ailleurs déclaré s'attendre à une croissance organique du chiffre d'affaires dans le bas de la fourchette.

En avril, le groupe avait resserré dans le négatif le haut de la fourchette de son objectif annuel de croissance organique, entre -1% et -5% en 2026, contre "une croissance organique positive, avec un scénario plancher limité à -5%" précédemment.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoît Van Overstraeten)