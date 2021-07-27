Atos:CA au S1 de 5,42 milliards d'euros, objectifs ajustés 2021 confirmés
information fournie par Reuters27/07/2021 à 19:32
27 juillet (Reuters) - ATOS ATOS.PA
* REVUE COMPTABLE DÉTAILLÉE EN AMÉRIQUE DU NORD FINALISÉE SANS REMISE EN CAUSE
* AU S1, PRISES DE COMMANDES À 5.569 MILLIONS D'EUROS, SOIT 103% DU CHIFFRE D'AFFAIRES (109% AU T2)
* AU S1, L'EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL (EBO) A ATTEINT 633 MILLIONS D'EUROS REPRÉSENTANT 11,7% DU CA, PAR RAPPORT À 13,8% POUR LE S1 2020
* AU S1, CA À 5,424 MILLIONS D'EUROS; -1,0% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS (0,0% AU T2), -2,7% ORGANIQUE (-1,5% AU T2)
* AU S1, LE RÉSULTAT D'EXPLOITATION A ATTEINT -118 MILLIONS D'EUROS
* LE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE AU S1 2021 S'EST ÉLEVÉ À -369 MILLIONS D'EUROS
* AU S1, L'EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL (EBO) A ATTEINT 633 MILLIONS D'EUROS REPRÉSENTANT 11,7% DU CA, PAR RAPPORT À 13,8% POUR LE S12020
* OBJECTIFS AJUSTÉS 2021 CONFIRMÉS ET CONFIRMATION DES CIBLES À MOYEN TERME
* AU S1, LE RÉSULTAT NET NORMALISÉ S'EST ÉLEVÉ À 162 MILLIONS D'EUROS REPRÉSENTANT 3,0% DU CA GROUPE CONTRE 319 MILLIONS D'EUROS AU S1 2020
* LA REVUE COMPTABLE N'A PAS RÉVÉLÉ D'ANOMALIE MATÉRIELLE AU REGARD DES COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE
* LA REVUE COMPTABLE: UN RAPPORT SANS RÉSERVE EST EN COURS D'ÉMISSION
* LA REVUE COMPTABLE: LE PLAN DE REMÉDIATION ET DE PRÉVENTION A ÉGALEMENT ÉTÉ FINALISÉ ET IL EST EN COURS DE DÉPLOIEMENT
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(Gdansk Newsroom)
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