 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AUG 21 CAC 40 Index (10x)
6 534.50
-0.62%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
AUG 21 CAC 40 Index (10x)
6 534.50
-0.62%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Atos:CA au S1 de 5,42 milliards d'euros, objectifs ajustés 2021 confirmés
information fournie par Reuters27/07/2021 à 19:32

27 juillet (Reuters) - ATOS ATOS.PA

* REVUE COMPTABLE DÉTAILLÉE EN AMÉRIQUE DU NORD FINALISÉE SANS REMISE EN CAUSE

* AU S1, PRISES DE COMMANDES À 5.569 MILLIONS D'EUROS, SOIT 103% DU CHIFFRE D'AFFAIRES (109% AU T2)

* AU S1, L'EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL (EBO) A ATTEINT 633 MILLIONS D'EUROS REPRÉSENTANT 11,7% DU CA, PAR RAPPORT À 13,8% POUR LE S1 2020

* AU S1, CA À 5,424 MILLIONS D'EUROS; -1,0% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS (0,0% AU T2), -2,7% ORGANIQUE (-1,5% AU T2)

* AU S1, LE RÉSULTAT D'EXPLOITATION A ATTEINT -118 MILLIONS D'EUROS

* LE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE AU S1 2021 S'EST ÉLEVÉ À -369 MILLIONS D'EUROS

* AU S1, L'EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL (EBO) A ATTEINT 633 MILLIONS D'EUROS REPRÉSENTANT 11,7% DU CA, PAR RAPPORT À 13,8% POUR LE S12020

* OBJECTIFS AJUSTÉS 2021 CONFIRMÉS ET CONFIRMATION DES CIBLES À MOYEN TERME

* AU S1, LE RÉSULTAT NET NORMALISÉ S'EST ÉLEVÉ À 162 MILLIONS D'EUROS REPRÉSENTANT 3,0% DU CA GROUPE CONTRE 319 MILLIONS D'EUROS AU S1 2020

* LA REVUE COMPTABLE N'A PAS RÉVÉLÉ D'ANOMALIE MATÉRIELLE AU REGARD DES COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE

* LA REVUE COMPTABLE: UN RAPPORT SANS RÉSERVE EST EN COURS D'ÉMISSION

* LA REVUE COMPTABLE: LE PLAN DE REMÉDIATION ET DE PRÉVENTION A ÉGALEMENT ÉTÉ FINALISÉ ET IL EST EN COURS DE DÉPLOIEMENT

Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA

(Gdansk Newsroom)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ATOS
Euronext Paris +0.86%
© 2021 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.
BoursoramaBanque_BLANC
Pages les plus populaires
Contacts
L'offre Boursorama Banque
Liens utiles