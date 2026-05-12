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information fournie par AOF 12/05/2026 à 08:24

(Zonebourse.com) - Atos annonce la signature d'un accord-cadre avec Backbase, créateur du système d'exploitation bancaire natif d'IA, pour un partenariat déployé sur les marchés internationaux, notamment en Afrique, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, au Portugal, en Espagne, en Europe du Sud-Est, en Suisse et en Turquie. Cet accord renforce leur collaboration afin d'accompagner les institutions financières dans l'accélération de leur transformation numérique par l'IA, tout en garantissant le contrôle, la conformité et la résilience de leurs systèmes dans des environnements de plus en plus complexes et réglementés.

L'accord établit un cadre structuré de collaboration entre Atos et Backbase couvrant le développement des opportunités, les services professionnels, l'accompagnement à la mise en oeuvre, la formation et les initiatives conjointes de commercialisation.

Ensemble, ils accompagneront les banques et les institutions financières dans la modernisation des parcours clients, l'amélioration de l'engagement numérique et la mise en place d'expériences bancaires fluides et centrées sur le client.

Cette collaboration associe le système d'exploitation bancaire natif d'IA de Backbase à l'expertise d'Atos en matière de transformation numérique par l'IA, d'intégration de systèmes, de cloud souverain, de cybersécurité et de déploiement de services à grande échelle.

En combinant leurs compétences complémentaires, les deux entreprises ambitionnent d'aider les institutions financières à bâtir des environnements bancaires numériques agiles, résilients et évolutifs, selon le groupe de services informatiques.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 08:24:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

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