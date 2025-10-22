Atos assiste deux évènements parasportifs en Asie
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 13:42
Le groupe a géré la planification, la préparation, l'orchestration et l'exploitation des deux événements, 'offrant aux concurrents et aux parties prenantes une expérience exceptionnelle, renforçant les valeurs d'inclusion, d'accessibilité et d'excellence sportive'.
Les Championnats du monde de para-natation, organisés par le Conseil des sports pour personnes handicapées de Singapour, se sont déroulés du 21 au 27 septembre, avec la participation de 585 athlètes issus de 74 pays, et ont attiré environ 19 000 spectateurs.
Quelques jours plus tard, du 27 septembre au 5 octobre, New Delhi a accueilli les Championnats du monde de para-athlétisme, accueillant plus de 1000 athlètes issus de plus de 100 pays, qui ont participé à 186 épreuves médaillées.
Valeurs associées
|51,7300 EUR
|Euronext Paris
|-0,02%
