Communiqué de presse

Atos améliore la gestion financière de la Région Île-de-France avec le déploiement de la solution e-GF

Déployée avec succès, cette solution permet d’améliorer l’efficacité et la conformité réglementaire de la Région Île-de-France tout en soutenant son programme de transformation numérique.

Paris, France – le 29 septembre 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui la mise en production par la Région Ile-de-France, depuis le 5 mai, de la nouvelle solution e-GF, brique centrale de gestion financière de la Région. Ce projet, fruit de plusieurs ateliers clés avec les utilisateurs pour développer la roadmap produit et d’une refonte des interfaces, s’inscrit dans une dynamique de modernisation et d’autonomisation de la collectivité, lui permettant de piloter en toute sécurité un budget annuel de près de 5 milliards d’euros et de répondre aux exigences réglementaires en constante évolution.

Innovation et conformité : une solution prête pour l’avenir

La migration vers e-GF a été motivée par la volonté d’améliorer l’efficacité, de réduire les coûts et de garantir une gestion agile du pilotage budgétaire. Grâce à une interconnexion avec les services de l’État (Direction générale des Finances publiques - DGFIP, Agence pour l’Informatique Financière de l’État - AIFE), e-GF assure une conformité continue avec les évolutions réglementaires, notamment en anticipation de la directive européenne sur la facturation électronique mise en œuvre au 1er septembre 2026. Les référents fonctionnels des collectivités bénéficient en outre d’une autonomie renforcée pour effectuer eux-mêmes les mises à jour réglementaires, sans dépendre systématiquement de l’éditeur. Particulièrement flexible et puissante, la solution est interfacée avec l’ensemble des autres logiciels complémentaires ou spécifiques de gestion, dont certains gérés par des prestataires externes.

Sécurité, accompagnement et engagement régional

La solution est hébergée en mode SaaS, avec des mesures de sécurité avancées. Le projet a inclus une formation des administrateurs fonctionnels et un accompagnement renforcé lors du démarrage, avec une cellule dédiée pour aider les utilisateurs finaux.

Chiffres clés et perspectives

Environ 800 utilisateurs opérationnels

5,8 milliards d’euros de budget annuel géré

15 000 factures traitées annuellement

60 000 mandats de paiement annuels

Une transformation numérique basée sur l’innovation et la collaboration

« La réussite de ce projet de transformation repose sur deux partenaires, le pôle transformation numérique et le pôle affaires financières, juridiques et patrimoniales, une équipe engagée partageant une même vision de la transformation de la collectivité aux bénéfices de ses agents » a indiqué Bernard Giry, Directeur des systèmes d’information et Directeur général adjoint pôle transformation numérique, Région Ile-de-France . « Avec le support d’Atos et de ses équipes, la Région Ile-de-France démontre une ambition forte pour une gestion financière modernisée, sécurisée et conforme aux standards nationaux et européens, au bénéfice de l’ensemble des collectivités ».

« Le SI financier est l'outil quotidien de centaines d'agents qui pilotent le budget, perçoivent les recettes et exécutent les dépenses. Cette étape majeure permettra à nos équipes de gagner en productivité tout en améliorant le service rendu aux Franciliens et à nos partenaires » a indiqué pour sa part Amaël Pilven, Directeur général adjoint, pôle affaires financières, juridiques et patrimoniales, Région Ile-de-France .

« Nous nous réjouissons de la mise en production parfaitement réalisée de la plateforme e-GF » a déclaré Laurent Laffère, Directeur des marchés secteur public, santé et défense, Atos France . « Cette mise en production vient couronner le succès de notre collaboration avec la Région Ile-de-France, basée sur l’écoute des besoins, des retours d’expérience et sur la volonté de la région de se transformer afin d’offrir un service encore meilleur à ses agents, ses usagers, et, in fine, aux citoyens ».

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 52 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 54 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse : Laurent Massicot – laurent.massicot@atosgroup.com

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