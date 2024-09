Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: actionnaires et créanciers convoqués sur la sauvegarde information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Atos a annoncé vendredi soir dans un communiqué avoir convoqué ses actionnaires et ses créanciers afin d'adopter le projet de plan de sauvegarde accélérée.



Le groupe technologique, qui se trouve en grandes difficultés financières, indique que les créanciers concernés peuvent se prononcer de manière électronique depuis vendredi et jusqu'au 26 septembre.



Leurs votes seront comptabilisés en date du 27 septembre.



S'agissant des actionnaires, une réunion se tiendra en présentiel le vendredi 27 septembre, avec la possibilité de voter par correspondance, par procuration ou par voie électronique.



Pour mémoire, la procédure de sauvegarde accélérée ouverte par le Tribunal de commerce de Nanterre a pour objectif de mettre en oeuvre les termes du plan de restructuration financière qui avait été dévoilé au mois de juillet.



Le placement concerne uniquement l'endettement financier, allant des émissions obligataires aux facilités de crédit renouvelable, en passant par les prêts à terme.



Cette annonce survient alors que le quotidien Les Echos écrit que les créanciers de la société, amenés à devenir les principaux actionnaires à l'issue de la restructuration, jugeraient trop faible le prix proposé par l'Etat français pour les activités stratégiques de la filiale de cybersécurité BDS (700 millions d'euros).



'Dans tous les cas, une décision doit être prise rapidement, l'accord signé au printemps prévoyant que l'Etat français paie en avance 150 millions d'euros et à nouveau 150 millions d'ici le 30 septembre', rappellent ce matin les analystes d'Invest Securities.



A la Bourse de Paris, l'action Atos rebondissait légèrement (+1,8%) à l'instar de l'ensemble du marché parisien ce matin, mais accuse encore une chute de plus de 90% depuis le début de l'année.





