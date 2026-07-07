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Atos achève sa stratégie de refinancement
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 09:00

Nouvelle étape pour Atos

Dans un bref communiqué de presse, Atos Group a annoncé avoir procédé avec succès au refinancement intégral de la tranche 1L de sa dette financière. Le remboursement anticipé volontaire des obligations 1L restantes en circulation ayant été réalisé hier.

Ce refinancement marque une étape importante dans la mise en oeuvre de la stratégie d'assainissement durable de la structure financière du groupe.

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