Atos a remporté un contrat de 326 ME auprès de la Commission européenne
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 09:04
D'une valeur maximale de 326 millions d'euros, ce contrat de services de cybersécurité est l'un des plus importants d'Europe.
Le contrat ' CLOUD II DPS II MC17 ' porte sur l'acquisition de services professionnels liés au cloud et aux systèmes d'information, avec une attention particulière sur le support opérationnel, le conseil et le développement de capacités en matière de cybersécurité.
Ce programme est géré par la direction générale des services numériques de la Commission européenne (DG DIGIT).
' Cette attribution illustre la force du partenariat et la confiance dont bénéficie Atos de la part de la Commission européenne, ainsi que notre expérience de longue date dans la fourniture de services numériques sécurisés et résilients à travers l'Europe ', a déclaré Punit Sehgal, Directeur général d'Atos Belux, Pays-Bas et pays nordiques.
Valeurs associées
|52,6700 EUR
|Euronext Paris
|+5,94%
