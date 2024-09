Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: à nouveau distingué en RSE par EcoVadis information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 11:23









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir reçu une nouvelle fois, pour la cinquième année consécutive, la médaille 'Platine' d'EcoVadis pour sa performance en matière de Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE), avec 80 points sur 100.



Le groupe français confirme ainsi sa position aux côtés des 1% des entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis dans son secteur (programmation informatique, conseil et activités connexes).



L'évaluation d'EcoVadis porte sur quatre catégories : Environnement, Travail et Droits de l'homme, Éthique, Achats durables. Atos indique avoir obtenu d'excellents résultats dans chacune d'entre elles, en particulier dans la catégorie Environnement.





Valeurs associées ATOS 0,69 EUR Euronext Paris +1,81%