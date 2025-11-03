Atos a inauguré un nouveau centre de cybersécurité à Séville
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 11:26
Le nouveau MSOC d'Atos offre des services avancés en matière de surveillance, d'analyse, de réponse aux incidents et de gestion de l'infrastructure technologique.
En service depuis plusieurs mois et opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, le MSOC répond à la complexité croissante des menaces et des défis technologiques.
Le MSOC développe un nouvel écosystème de cybersécurité conçu pour améliorer les capacités de prédiction, de détection et d'intervention contre les menaces avancées.
Arancha Jiménez, VP Cybersecurity, Atos Iberia, ' l'intégration des dernières innovations d'Atos, dont les agents d'IA autonomes dans les opérations SOC, représente une avancée significative. Cette technologie mise en oeuvre dans notre centre de Séville améliore l'efficacité analytique et renforce nos capacités de réponse en temps réel aux cybermenaces. '
Valeurs associées
|50,9200 EUR
|Euronext Paris
|+0,37%
A lire aussi
-
La valeur du jour à Paris- Orange consolide sa position sur le marché espagnol après l'acquisition totale de MasOrange
(AOF) - Orange s'adjuge 1,66% à 14,06 euros sur la place parisienne après avoir conclu vendredi soir un accord non engageant pour racheter le solde des titres de MasOrange dont il est déjà actionnaire à 50% depuis 2024. L’opérateur français déboursera la somme ... Lire la suite
-
Des peines allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ont été prononcées à Mulhouse lundi contre 10 gilets jaunes pour avoir dégradé neuf pylônes téléphoniques dans le Haut-Rhin en 2019 et 2020. Douze hommes et deux femmes avaient comparu le ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
La Haute-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry a souhaité lundi des contrôles auprès des acheteurs des poupées à caractère pédopornographique vendues sur des plateformes de commerce électronique pour vérifier si des enfants sont en danger dans leur entourage. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer