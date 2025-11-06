Atos a été sélectionné par le conseil municipal de la mairie de Madrid
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 16:00
L'objectif du projet est d'optimiser les processus administratifs, d'améliorer les services municipaux et la gestion interne, et d'offrir aux citoyens des services à valeur ajoutée plus efficaces, proactifs et personnalisés.
L'IA générative concernée par le contrat permettra le développement d'un écosystème d'agents d'intelligence artificielle capables d'aider les citoyens à mieux répondre à leurs attentes vis à vis de la mairie de Madrid.
José Miguel González Aguilera, directeur général adjoint de l'innovation et des services émergents de la mairie de Madrid, a déclaré : ' Ce projet avec Atos est une étape décisive vers une transformation digitale efficace et efficiente. '
Diego Padilla, directeur de projet, Atos Espagne, a ajouté : ' Les équipes d'Atos, mettent toute leur expérience et leur savoir-faire technologique au service d'une administration plus agile, efficace et orientée vers le citoyen. '
Valeurs associées
|47,5200 EUR
|Euronext Paris
|-1,00%
A lire aussi
-
Présidentielle: Le Pen "annoncera sa décision" après son procès en appel, sans attendre la cassation
Candidate déclarée à la prochaine présidentielle malgré son inéligibilité, Marine Le Pen affirme qu'elle ne se présentera "évidemment pas" si sa peine est confirmée en appel et qu'elle "annoncera donc (sa) décision" dans la foulée, sans attendre une éventuelle ... Lire la suite
-
Deux ans après sa cruelle élimination en quarts de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud (29-28), le XV de France retrouve son bourreau samedi au Stade de France pour le premier de ses trois tests de la tournée d'automne. Ce 15 octobre 2023, l'équipe ... Lire la suite
-
Jensen Huang exhorte les autorités américaines à "prendre les devants" pour contrer les politiques de subventions massives menées par le régime chinois dans le domaine des semi-conducteurs. Qui sortira vainqueur de la bataille des puces? Le PDG de Nvidia , Jensen ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Nous soldons la position sur le turbo PUT Société Générale U32YS portant sur le titre AMD (Advanced Micro Devices) à 6.39 EUR. Ce produit dérivé a été conseillé hier à 5.19 EUR, soit un gain de +23.12%. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer