Atos a été sélectionné par le conseil municipal de la mairie de Madrid
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 16:00

Atos annonce avoir été sélectionné par le conseil municipal de la mairie de Madrid pour les services de maintenance, d'évolution et de support de sa plateforme d'Intelligence Artificielle (IA).

L'objectif du projet est d'optimiser les processus administratifs, d'améliorer les services municipaux et la gestion interne, et d'offrir aux citoyens des services à valeur ajoutée plus efficaces, proactifs et personnalisés.

L'IA générative concernée par le contrat permettra le développement d'un écosystème d'agents d'intelligence artificielle capables d'aider les citoyens à mieux répondre à leurs attentes vis à vis de la mairie de Madrid.

José Miguel González Aguilera, directeur général adjoint de l'innovation et des services émergents de la mairie de Madrid, a déclaré : ' Ce projet avec Atos est une étape décisive vers une transformation digitale efficace et efficiente. '

Diego Padilla, directeur de projet, Atos Espagne, a ajouté : ' Les équipes d'Atos, mettent toute leur expérience et leur savoir-faire technologique au service d'une administration plus agile, efficace et orientée vers le citoyen. '

Valeurs associées

ATOS
47,5200 EUR Euronext Paris -1,00%
