Atos a été nommé leader pour la durabilité de ses solutions et services informatiques en Europe par ISG
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 11:49

Atos a été nommé leader pour la durabilité de ses solutions et services informatiques en Europe par Information Services Group (ISG), la principale société mondiale de recherche et de conseil.

ISG a évalué plus de 35 prestataires. Le rapport de l'ISG évalue les acteurs fournissant des solutions durables à travers les briques informatiques de base utilisées par tous les secteurs - communément appelés " Green IT ".

Elle couvre le conseil, l'ingénierie, l'IT et les services managés visant à améliorer la durabilité environnementale et sociale des actifs informatiques, comme par exemple les infrastructures des centres de données, les équipements des utilisateurs finaux, les logiciels et les systèmes d'IA/ML.

Les cas d'usage clés considérés incluent la réduction de la consommation d'énergie, l'augmentation de la consommation d'énergies renouvelables et la conception d'architectures et de codes économes en énergie.

Atos a été salué pour l'ensemble de son portefeuille IT durable, proposant notamment des solutions comme le " Sustainable Digital Workplace ", disposant de partenariats stratégiques avec SAP, Microsoft et Greenspector afin d'aider les entreprises à mesurer, optimiser et décarboner leurs actifs technologiques.

Atos a également été reconnu pour des capacités telles que l'évaluation complète de l'empreinte carbone IT, la modernisation et l'économie énergétique de ses systèmes informatique haute performance, l'optimisation des applications et de l'IA et la gestion du cycle de vie des appareils.

" Nos équipes ont démontré leur capacité à soutenir la transformation digitale durable de nos clients en garantissant une utilisation responsable des technologies sans compromettre la performance. Atos s'efforce de combiner durabilité et déploiement des technologies les plus avancées, au bénéfice de nos clients et de tous nos acteurs ", a indiqué Miriam Hanckmann, responsable du portefeuille durabilité, Atos.

