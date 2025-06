Atos : 9ème baisse, -20% cumulé et test des 31E à la clé information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - Atos (-4%) aligne une 9ème séance de baisse consécutive et un cumul de pertes de -20%, avec un nouveau 'plus bas' à 31,16E.

La franche cassure des 34,6E, le plancher des 24 avril et 5 mai (et 20 mai également) préfigurait le retracement des 31E (c'est acquis), plancher du 25 février et du 20 avril au 'fixing' d'ouverture.

Sous ce support majeur, l'objectif suivant sera l'ex-résistance des 28E.





