Atos : -5% à 34,4E, -42% en, 1 mois
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 10:10
Le titre s'enfonce sous 35E (ex-pivot du 4 mars au 4 juillet), ce qui induit un risque de retour dans la zone des 29E.
Valeurs associées
|34,9350 EUR
|Euronext Paris
|-4,02%
