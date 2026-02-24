 Aller au contenu principal
Atos : -5% à 34,4E, -42% en, 1 mois
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 10:10

Atos aligne une 4ème séance de repli consécutif pour un cumul de -18%, mais c'est surtout la 17ème séance de baisse sur une série de 21 pour un repli cumulé de -42% en 1 mois.
Le titre s'enfonce sous 35E (ex-pivot du 4 mars au 4 juillet), ce qui induit un risque de retour dans la zone des 29E.

Valeurs associées

ATOS
34,9350 EUR Euronext Paris -4,02%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Fermer

