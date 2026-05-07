ATON : WEBINAIRE ATON DESTINÉ AUX ACTIONNAIRES ET INVESTISSEURS INDIVIDUELS MARDI 12 MAI 2026 À 18H00

Illkirch, le 7 mai 2026 – 10h00
Le Groupe Aton (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALTAO), spécialisé dans le secteur des sciences médicales, convie ses actionnaires et tous les investisseurs individuels à une visioconférence :
Mardi 12 mai 2026
à 18h00
Lors de cette visioconférence, Léone Atayi , Directrice générale, et Hadrien Lanvin , Directeur général délégué, commenteront les résultats 2025 de la société et ses perspectives. Ils dresseront également un point d'étape des avancées réalisées par la Société et ses filiales (B Cell Design, PIMS Technology et Inoviem Scientific) dans la chaîne de valeur des traitements thérapeutiques au service des acteurs de l'industrie pharmaceutique et de la biotechnologie.
Ils répondront également aux questions des actionnaires et des investisseurs individuels.
Lien d'inscription au webinaire du mardi 12 mai 2026 à 18h00
Les actionnaires d'Aton et les investisseurs individuels peuvent adresser leurs questions par email à aton@actus.fr .
A propos d'Aton
Aton est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.
Plus d'informations sur www.aton-group.com .
Aton
est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris
ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA PME -ETI
ATON
Léone ATAYI
Présidente - Directrice générale
shareholder@aton-group.com
- SECURITY MASTER Key : lGtukphsZJuWm29vZcaZbZOVa2pmx5XIZpTJx2iba5qXmptilWlibcmZZnJplmhp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98133-aton_cp_webinaire-investisseurs-12052026-fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer