ATON : WEBINAIRE ATON DESTINÉ AUX ACTIONNAIRES ET INVESTISSEURS INDIVIDUELS MARDI 12 MAI 2026 À 18H00

Illkirch, le 7 mai 2026 – 10h00

Le Groupe Aton (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALTAO), spécialisé dans le secteur des sciences médicales, convie ses actionnaires et tous les investisseurs individuels à une visioconférence :

Mardi 12 mai 2026

à 18h00

Lors de cette visioconférence, Léone Atayi , Directrice générale, et Hadrien Lanvin , Directeur général délégué, commenteront les résultats 2025 de la société et ses perspectives. Ils dresseront également un point d'étape des avancées réalisées par la Société et ses filiales (B Cell Design, PIMS Technology et Inoviem Scientific) dans la chaîne de valeur des traitements thérapeutiques au service des acteurs de l'industrie pharmaceutique et de la biotechnologie.

Ils répondront également aux questions des actionnaires et des investisseurs individuels.

Lien d'inscription au webinaire du mardi 12 mai 2026 à 18h00

Les actionnaires d'Aton et les investisseurs individuels peuvent adresser leurs questions par email à aton@actus.fr .

A propos d'Aton

Aton est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

Aton est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA PME -ETI

ATON

Léone ATAYI

Présidente - Directrice générale

shareholder@aton-group.com