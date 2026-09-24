 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ATON : INOVIEM SCIENTIFIC, FILIALE DU GROUPE ATON, S'ALLIE À DEEPLIFE POUR VALIDER SUR TISSU HUMAIN LES CIBLES THÉRAPEUTIQUES DE DEMAIN DANS LES MICI
information fournie par Actusnews 24/09/2026 à 18:00
Ajouter Boursorama à vos sources

Illkirch, le 24 septembre 2026 – 18h00

Le Groupe ATON (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALTAO) , spécialisé dans les sciences de la vie et les technologies médicales, annonce que sa filiale Inoviem Scientific , spécialiste de la pharmacologie sur tissu humain, s'associe à DeepLife , société d'intelligence artificielle appliquée à la biologie, pour accélérer la découverte de nouveaux traitements dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), une pathologie où de nombreux patients n'atteignent pas de rémission durable avec les traitements existants.

À l'aide de sa banque de tissus intestinaux humains, Inoviem Scientific teste et valide les cibles thérapeutiques identifiées par TwinCell, la plateforme d'intelligence artificielle de DeepLife : la prédiction computationnelle rencontre ainsi directement la biologie du patient, et le mécanisme biologique est observé plutôt qu'inféré. Les équipes des deux sociétés fonctionnent en boucle continue, chaque résultat obtenu chez le patient venant affiner les hypothèses suivantes, pour fiabiliser plus tôt les décisions de poursuite d'un programme.

Cette approche répond à un enjeu qui dépasse les MICI : à mesure que l'intelligence artificielle multiplie les hypothèses thérapeutiques, la validation sur tissu humain devient l'étape qui distingue une prédiction prometteuse d'un candidat-médicament exploitable. Ce partenariat conforte Inoviem Scientific dans son rôle de partenaire de validation sur tissu humain pour l'écosystème de la découverte de médicaments assistée par IA.

Pierre Eftekhari, Président et Directeur scientifique (CSO), Inoviem Scientific , déclare : « En combinant l'expertise d'Inoviem Scientific en pharmacologie sur tissu humain avec l'approche par intelligence artificielle de DeepLife, nous visons à produire des preuves plus claires et plus exploitables pour orienter les décisions thérapeutiques et aboutir, à terme, à une médecine personnalisée. »

Jonathan Baptista, Directeur général et Fondateur (CEO & Founder), DeepLife , déclare : « TwinCell permet à nos équipes de transformer rapidement des données complexes sur la maladie en pistes de traitement solides et compréhensibles. En nous associant à Inoviem Scientific, nous pouvons vérifier ces pistes directement sur du tissu de patients. »

Léone Atayi, Directrice générale d'ATON, se félicite de ce partenariat : « Cette collaboration avec DeepLife confirme la pertinence du savoir-faire d'Inoviem Scientific et l'intérêt de nos plateformes technologiques propriétaires – NPOTS et PIMS, développées par notre filiale PIMS Technology – dans la validation de cibles thérapeutiques sur tissu humain. »

À propos d'Inoviem Scientific
Fondée en 2011 et basée à Strasbourg, Inoviem Scientific est une filiale du Groupe ATON spécialisée dans les tests de médicaments sur tissus humains réels, en amont des essais cliniques. Elle intervient notamment en oncologie, en immunologie, dans l'inflammation et dans la fibrose.

À propos de DeepLife
DeepLife est une société parisienne qui développe des modèles numériques de cellules humaines fondés sur l'intelligence artificielle. Sa plateforme TwinCell aide les équipes de recherche à identifier plus rapidement des cibles thérapeutiques prometteuses.

À propos d'ATON
ATON est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. ATON guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.
Plus d'informations sur www.aton-group.com .

ATON est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris
ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA PME-ETI

ATON
Léone ATAYI
Présidente-Directrice générale
shareholder@aton-group.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mptwaJZoYpfFmp5tl8uZmJZmb2xmxJOYmWielZZolZ7FanKSxZeUbpeSamlhmWZm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100410-aton_cp_inoviem-deeplife_24092026_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

ATON
0,0124 EUR Euronext Paris -3,12%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un A350-900 de la compagnie aérienne Emirates (Crédit: / Airbus)
    Airbus identifie un défaut sur l'A321neo et affirme qu'il ne présente aucun risque pour la sécurité
    information fournie par Reuters 25.09.2026 00:49 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rédaction entièrement remaniée, avec des détails et du contexte) par Allison Lampert, ... Lire la suite

  • 18 ans sans pape à Paris : pourquoi ?
    18 ans sans pape à Paris : pourquoi ?
    information fournie par France 24 25.09.2026 00:08 

    Léon XIV arrive en France vendredi pour quatre jours de visite. Première étape : Paris avec un passage à l'Élysée. Puis le pape se rendra à Lourdes et à Metz. Trois villes, trois messages forts dans une France où le poids du catholicisme a fortement reculé.

  • Le géant américain des cafés Starbucks annonce de nouvelles fermetures de cafés en Amérique du Nor ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Starbucks, en restructuration, continue de fermer des cafés en Amérique du Nord
    information fournie par AFP 24.09.2026 23:55 

    Le géant américain des cafés Starbucks, en pleine restructuration stratégique après plusieurs années de difficultés financières, a annoncé jeudi de nouvelles fermetures de cafés, aux performances considérées insuffisantes, en Amérique du Nord. "Nous avons examiné ... Lire la suite

  • La justice a invalidé jeudi l'élection municipale de Montargis remportée de justesse par le Rassemblement national en mars, jugeant que la diffusion d'une vidéo diffamatoire avait pu altérer la sincérité du scrutin, ( AFP / Ludovic MARIN )
    Municipales: la victoire du RN à Montargis annulée par la justice
    information fournie par AFP 24.09.2026 23:31 

    La justice a invalidé jeudi l'élection municipale de Montargis remportée de justesse par le Rassemblement national en mars, jugeant que la diffusion d'une vidéo diffamatoire avait pu altérer la sincérité du scrutin, une décision que le parti va contester. Lors ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,85 +3,43%
CAC 40
8 081,43 -0,52%
Or
4 274,05 -0,10%
TOTALENERGIES
81,05 +1,80%
HAFFNER ENERGY
0,79 +10,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank