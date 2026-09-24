ATON : INOVIEM SCIENTIFIC, FILIALE DU GROUPE ATON, S'ALLIE À DEEPLIFE POUR VALIDER SUR TISSU HUMAIN LES CIBLES THÉRAPEUTIQUES DE DEMAIN DANS LES MICI

Illkirch, le 24 septembre 2026 – 18h00

Le Groupe ATON (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALTAO) , spécialisé dans les sciences de la vie et les technologies médicales, annonce que sa filiale Inoviem Scientific , spécialiste de la pharmacologie sur tissu humain, s'associe à DeepLife , société d'intelligence artificielle appliquée à la biologie, pour accélérer la découverte de nouveaux traitements dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), une pathologie où de nombreux patients n'atteignent pas de rémission durable avec les traitements existants.

À l'aide de sa banque de tissus intestinaux humains, Inoviem Scientific teste et valide les cibles thérapeutiques identifiées par TwinCell, la plateforme d'intelligence artificielle de DeepLife : la prédiction computationnelle rencontre ainsi directement la biologie du patient, et le mécanisme biologique est observé plutôt qu'inféré. Les équipes des deux sociétés fonctionnent en boucle continue, chaque résultat obtenu chez le patient venant affiner les hypothèses suivantes, pour fiabiliser plus tôt les décisions de poursuite d'un programme.

Cette approche répond à un enjeu qui dépasse les MICI : à mesure que l'intelligence artificielle multiplie les hypothèses thérapeutiques, la validation sur tissu humain devient l'étape qui distingue une prédiction prometteuse d'un candidat-médicament exploitable. Ce partenariat conforte Inoviem Scientific dans son rôle de partenaire de validation sur tissu humain pour l'écosystème de la découverte de médicaments assistée par IA.

Pierre Eftekhari, Président et Directeur scientifique (CSO), Inoviem Scientific , déclare : « En combinant l'expertise d'Inoviem Scientific en pharmacologie sur tissu humain avec l'approche par intelligence artificielle de DeepLife, nous visons à produire des preuves plus claires et plus exploitables pour orienter les décisions thérapeutiques et aboutir, à terme, à une médecine personnalisée. »

Jonathan Baptista, Directeur général et Fondateur (CEO & Founder), DeepLife , déclare : « TwinCell permet à nos équipes de transformer rapidement des données complexes sur la maladie en pistes de traitement solides et compréhensibles. En nous associant à Inoviem Scientific, nous pouvons vérifier ces pistes directement sur du tissu de patients. »

Léone Atayi, Directrice générale d'ATON, se félicite de ce partenariat : « Cette collaboration avec DeepLife confirme la pertinence du savoir-faire d'Inoviem Scientific et l'intérêt de nos plateformes technologiques propriétaires – NPOTS et PIMS, développées par notre filiale PIMS Technology – dans la validation de cibles thérapeutiques sur tissu humain. »

À propos d'Inoviem Scientific

Fondée en 2011 et basée à Strasbourg, Inoviem Scientific est une filiale du Groupe ATON spécialisée dans les tests de médicaments sur tissus humains réels, en amont des essais cliniques. Elle intervient notamment en oncologie, en immunologie, dans l'inflammation et dans la fibrose.

À propos de DeepLife

DeepLife est une société parisienne qui développe des modèles numériques de cellules humaines fondés sur l'intelligence artificielle. Sa plateforme TwinCell aide les équipes de recherche à identifier plus rapidement des cibles thérapeutiques prometteuses.

À propos d'ATON

ATON est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. ATON guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

ATON est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA PME-ETI

ATON

Léone ATAYI

Présidente-Directrice générale

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