ATON (ex HYBRIGENICS) : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024

Les résultats semestriels 2024 d'Aton sont marqués par des avancées significatives en matière de maîtrise des coûts. Bien que le chiffre d'affaires soit en repli, non significatif en raison d'un changement au sein du périmètre de consolidation, l'entreprise affiche des indicateurs opérationnels en amélioration et une réduction de ses pertes.

Ces avancées opérationnelles se sont accompagnées d'une restructuration financière majeure, post clôture du semestre, permettant un désendettement financier de la société et un renforcement significatif de sa structure financière.

Illkirch, le 31 octobre 2024 - 18h00

Lors de sa réunion du 31 octobre 2023, le Conseil d'administration d'Aton (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALTAO), société spécialisée dans le secteur des sciences médicales, a arrêté les comptes consolidés du 1 er semestre 2024 (période du 1 er janvier au 30 juin 2024), présentés synthétiquement ci-dessous. Le rapport semestriel 2024 est disponible sur le site internet de la société, www.aton- group.com .

Résultats semestriels

Données comptes consolidés en M€

Normes françaises - Données non auditées 1er semestre 2023 1 er semestre 2024 Chiffre d'affaires 0,3 0,2 Excédent brut d'exploitation (EBE) -1,7 -0 ,7 Résultat d'exploitation -1,3 -1 ,0 Résultat financier -1,7 - 0,2 Résultat exceptionnel -0,5 -0,3 Résultat net -4,3 -1 ,4

Sur les six premiers mois de l'année 2024, Aton a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 0,2 M€, contre 0,3 M€ au 1 er semestre 2023. Cette évolution prend en compte un changement de périmètre, à la suite de la cessation d'activité de l'une de ses filiales, qui impacte le niveau de revenus consolidés du semestre.

Dans ce contexte, la société a engagé une réduction drastique de ses charges opérationnelles

(-22%), lui permettant d'optimiser ses ressources et de réduire sa perte d'exploitation à

-1,0 M€.

Le résultat net s'élève ainsi à -1,4 M€ au 1 er semestre contre -4,3 M€ un an plus tôt, en amélioration de +2,9 M€ d'un semestre à l'autre.

Situation bilancielle au 30 juin 2024 – Finalisation de la restructuration financière post clôture du semestre

ACTIF - Comptes consolidés en M€

Normes françaises - Données non auditées 31/12

2023 30/06

2024 PASSIF - Comptes consolidés en M€

Normes françaises - Données non auditées 31/12

2023 30/06

2024 Actif immobilisé 6,6 2,8 Capitaux propres -1,9 -3,1 Actif circulant 3,0 1,2 Dettes financières 6,9 3,7 Trésorerie 0,1 0,4 Dette parties liées 2,3 2,3 Autres passifs 2,4 1,5 Total ACTIF 9,7 4,4 Total PASSIF 9,7 4,4

L'actif immobilisé s'établissait à 2,8 M€ au 30 juin 2024.

Au passif, les capitaux propres consolidés s'élevaient à -3,1 M€ à l'issue du 1 er semestre 2024, avant la restructuration financière (lire ci-après).

Au 30 juin 2024, Aton présentait une dette financière de 3,7 M€, constituée pour l'essentiel d'emprunts obligataires convertibles et d'emprunts bancaires, et une dette auprès de parties liées (DMS Group) de 2,1 M€.

Postérieurement à la clôture du 1 er semestre 2024, Aton a annoncé le 18 juillet 2024 la finalisation de sa restructuration financière, marquant une étape décisive pour la société. Cette restructuration a permis un désendettement financier important, grâce à la conversion de créances en actions, par voie d'une augmentation de capital de 3,6 M€, et a conféré à la société une solidité financière accrue avec un horizon de trésorerie porté jusqu'à fin 2025. Le compte courant d'associé détenu par DMS SA sur Aton a également été entièrement apuré dans le cadre de cette restructuration financière.

Les actionnaires historiques et nouveaux, représentant 65,14% du capital à l'issue de ces opérations, se sont engagés à conserver leurs actions pour une période de 24 mois à l'issue de l'augmentation de capital, témoignant ainsi de leur confiance dans l'avenir de la société et leur volonté de la soutenir sur le long terme.

Aton a ainsi finalisé un processus de désendettement financier total, consolidant sa situation financière et renforçant sa capacité à saisir de nouvelles opportunités de développement.

Vers une consolidation des actifs d'Aton

Dans le cadre de cette nouvelle dynamique financière, Aton entend désormais concentrer ses efforts sur la consolidation de ses actifs stratégiques. Avec une participation de 96% dans la société Inoviem Scientific (société de R&D en bioanalyse), elle-même détentrice de 85% de Pims Technology (instruments d'analyse conçus pour personnaliser les traitements patients) et de 12% de BCell Design (filiale de biotechnologies développant des immunoglobulines (anticorps) artificielles), Aton dispose d'un portefeuille de sociétés à haut potentiel d'innovation et de croissance.

L'objectif est de recentrer l'activité de la société autour de ces filiales, en maximisant les synergies et les collaborations entre elles afin de renforcer leur position sur leurs marchés respectifs. Cette consolidation permettra de focaliser les ressources et les expertises sur des segments à forte valeur ajoutée, tout en optimisant la structure pour réduire les coûts et augmenter la rentabilité globale. En se positionnant ainsi de manière plus cohérente et ciblée, Aton ambitionne de capitaliser sur les points forts de chaque filiale pour établir une présence plus robuste sur ses marchés.

Léone ATAYI, Directrice générale d'Aton, commente : « Ce 1 er semestre a été une période de transformation pour Aton. Nous avons pris des décisions stratégiques pour recentrer notre activité, réduire nos coûts et assainir notre bilan. Cette base solide nous permet d'envisager désormais notre redéploiement afin de poursuivre notre engagement dans une croissance durable de la société. »

A propos d'Aton

ATON est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. ATON guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

ATON est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA-PME

ATON

Léone ATAYI

Directrice générale

shareholder@aton-group.com