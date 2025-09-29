 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ATON : ATON PARTICIPE AU EUROPEAN MIDCAP EVENT 2025 À PARIS LES 30 SEPTEMBRE et 1ER OCTOBRE
information fournie par Actusnews 29/09/2025 à 08:00

Illkirch, le 29 septembre - 8h00

ATON SA (Euronext Growth - FR0004153930 - ALTAO) annonce sa participation, aux côtés de ses filiales Inoviem Scientific, PIMS Technology et B Cell Design, au European MidCap Event 2025 qui se tiendra à Paris les 30 septembre & 1 er octobre 2025. Cet événement de référence réunira investisseurs institutionnels, gérants et analystes autour de sociétés cotées à fort potentiel.

Une structure financière assainie et une gouvernance renouvelée

Depuis 2021, ATON a profondément transformé sa trajectoire. Aujourd'hui, ATON s'appuie sur trois sociétés différenciées, en phase de monétisation, reflétant une création de valeur plus tangible et plus crédible.

Cette réorientation a été rendue possible par :

  • une restructuration financière réussie, marquée par le désendettement financier du Groupe,
  • une évolution de la gouvernance destinée à apporter plus de cohérence et de continuité,
  • la nomination de Léone Atayi à la Présidence du Conseil d'administration, dans la continuité de ses fonctions de Direction générale, afin d'aligner stratégie et exécution.

Priorité : transformer le portefeuille en profits durables

ATON présentera aux investisseurs sa trajectoire post-restructuration et ses leviers de rentabilité par actifs :

  • B Cell Design : accélération commerciale d'anticorps à Fc humain pour l'industrie du diagnostic ;
  • Inoviem Scientific : offres intégrées de pharmacologie translationnelle pour sécuriser et accélérer les programmes R&D ;
  • PIMS Technology : industrialisation et déploiement d'une technologie de stratification des patients.

Léone Atayi, Présidente-Directrice générale d'ATON, déclare :

« Le contraste entre la situation d'hier et celle d'aujourd'hui est fort : nous avons choisi de repartir sur des bases assainies, en réduisant l'endettement financier, en renforçant notre gouvernance et en concentrant nos ressources sur trois actifs à fort potentiel. Notre objectif est désormais clair : rendre ces actifs durablement rentables. Ce forum European MidCap Event sera l'occasion de partager cette nouvelle dynamique avec la communauté financière et de présenter une trajectoire de croissance crédible et disciplinée. »

A propos d'Aton
Aton est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.
Plus d'informations sur www.aton-group.com .

Aton est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris
ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA PME -ETI

ATON
Léone ATAYI
Directrice générale
shareholder@aton-group.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mmlyacdnlG/KmZ6aY5dmmWWYbWthm2CaaZOVyGlwaciVZ2yTl2lqacebZnJll2dr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94225-aton_cp_european-midcap_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

