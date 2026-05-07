Atmos Energy revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la forte demande de gaz naturel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Atmos Energy ATO.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels mercredi après avoir annoncé une augmentation de ses résultatsau deuxième trimestre, tablant sur une forte demande pour ses installations de distribution de gaz naturel et ses gazoducs.

Alors que les géants de la tech investissent des milliards de dollars dans les technologies d'intelligence artificielle et les infrastructures nécessaires à leur développement, les services publics ont constaté une forte hausse de la demande en électricité.

La consommation d'électricité aux États-Unis , qui a atteint son deuxième record annuel consécutif en 2025, devrait encore augmenter en 2026 et 2027, selon l'Energy Information Administration (EIA).

Au deuxième trimestre, le résultat d'exploitation d'Atmos provenant de son segment de distribution a augmenté de 17% pour atteindre 565,9 millions de dollars, tandis que son unité de transport et de stockage a généré 198,9 millions de dollars, soit 37% de plus qu'un an auparavant.

La société distribue du gaz naturel à plus de 3,3 millions de clients dans le Colorado, le Kansas, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, le Tennessee, le Texas et la Virginie.

Elle a déclaré un bénéfice net de 582 millions de dollars, soit 3,47 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 486 millions de dollars, soit 3,03 dollars par action, il y a un an.

La société, basée à Dallas, au Texas, prévoit désormais un bénéfice annuel compris entre 8,40 et 8,50 dollars par action, contre une prévision antérieure de 8,15 à 8,35 dollars par action.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendent à ce que le service public affiche un bénéfice ajusté de 8,25 dollars par action pour l'ensemble de l'année.