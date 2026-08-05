Atmos Energy affiche un bénéfice trimestriel en hausse grâce aux hausses de tarifs

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Atmos Energy ATO.N a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à la hausse des tarifs approuvée dans ses segments de distribution et de gazoducs.

Le fournisseur de gaz naturel basé à Dallas, au Texas, cherche à augmenter les factures de ses clients dans plusieurs États, principalement pour financer la modernisation de ses infrastructures, alors qu’il s’efforce de récupérer les coûts liés au vieillissement de ses réseaux de gazoducs et à la hausse de ses investissements en capital.

* Les procédures de révision tarifaire servent à déterminer le montant que les clients doivent payer pour l’électricité, le gaz naturel, l’eau distribuée par des réseaux privés et la vapeur.

* Le résultat trimestriel de la division distribution d’Atmos a progressé de 14,2% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 109,1 millions de dollars, tandis que celui de sa division gazoducs et stockage a augmenté de 35%, à 211,3 millions de dollars.

* Le résultat d’exploitation a grimpé de 27% pour atteindre 320,4 millions de dollars au troisième trimestre, grâce aux hausses tarifaires appliquées dans sa zone de distribution de Mid-Tex ainsi qu’à ses activités de gazoducs et de stockage.

* Le segment pipelines et stockage comprend principalement les activités réglementées de transport et de stockage de la division Atmos Pipeline-Texas, ainsi que ses activités de transport de gaz naturel en Louisiane.

* La société a annoncé un résultat net de 243 millions de dollars, soit 1,43 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 186 millions de dollars, soit 1,16 dollar, il y a un an.

* Atmos alimente en gaz naturel environ 3,3 millions de clients dans huit États américains et exploite des services publics réglementés dans le Colorado, le Kansas, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, le Tennessee, le Texas et la Virginie.