Atlassian en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action du fournisseur de logiciels d'entreprise Atlassian TEAM.O bondit de 24,1 % à 85,09 dollars en séance prolongée

** La société relève ses prévisions de croissance annuelle de son chiffre d'affaires à environ 24 %, contre 22 % précédemment

** La société annonce un chiffre d'affaires de 1,79 milliard de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s'élevait à 1,69 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, TEAM affichait une baisse d'environ 58 % depuis le début de l'année