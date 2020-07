Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atlantia prêt à céder le contrôle d'Autostrade-sources Reuters • 10/07/2020 à 23:33









MILAN, 10 juillet (Reuters) - Le groupe d'infrastructures Atlantia ATL.MI est prêt à céder le contrôle de sa filiale d'autoroutes Autostrade per l'Italia afin de régler un conflit de longue date avec le gouvernement, a indiqué vendredi des sources proches du dossier. Le groupe, contrôlé par la famille Benetton, a donné mandat à son PDG pour proposer d'ici lundi au gouvernement de nouvelles concessions, y compris l'abandon du contrôle de sa filiale, a indiqué une source. Deux autres sources ont déclaré qu'Atlantia était prête à abaisser sa participation dans Autostrade à moins de 50% par la biais d'une augmentation de capital ouverte à de nouveaux actionnaires et aux actionnaires actuels, à l'exclusion d'Atlantia. "Si le gouvernement accepte nos nouvelles propositions, nous pourrons nous asseoir avec des conseillers et régler les détails", a déclaré l'une des sources. Atlantia a refusé de commenter. Cette offre intervient alors que le gouvernement italien a menacé de retirer la concession autoroutière à Autostrate, mis en cause dans l'effondrement du pont Morandi, qui a fait 43 morts en août 2018 à Gênes. Rome demande aussi à Atlantia d'accepter des règles plus strictes sur les tarifs des autoroutes et de verser une indemnisation de 3,4 milliards d'euros pour la catastrophe de Gênes. (Stephen Jewkes, Giuseppe Fonte et Francesca Landini, Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées ATLANTIA MIL +2.13%