Atlante (NHOA) installe ses bornes de recharge dans 80 supermarchés Aldi en Espagne

(AOF) - NHOA annonce que sa filiale Atlante, dédiée aux réseaux de charge rapide et ultra-rapide des véhicules électriques (VE), a signé un accord avec Aldi, acteur majeur des supermarchés en Espagne, pour installer et exploiter des points de recharge rapide pour véhicules électriques sur leurs sites. Les deux partenaires ont initialement sélectionné 80 supermarchés, qui pourraient devenir plus nombreux à l’avenir Atlante installera des chargeurs rapides avec des puissances de 90kW à 120kW, permettant aux utilisateurs une charge complète de leurs véhicules, notamment durant leurs courses.

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.