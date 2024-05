Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atland: acquisition d'un hôtel en Espagne information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Atland annonce sa première acquisition dans l'hôtellerie avec la reprise du 'Ibis Budget Bilbao City', établissement de 149 chambres ouvert en 2019, situé en plein coeur de Bilbao à proximité des principaux sites touristiques de la ville basque.



'Cette acquisition, réalisée pour le compte de la SCPI Epargne Pierre Europe, représente une opportunité rare dans une destination où les barrières à l'entrée restent particulièrement élevées et où l'ouverture de nouveaux établissements est restreinte', explique-t-il.



Cette opération marque aussi le début d'une collaboration de la foncière avec le groupe hôtelier Continuum, deuxième franchisé d'Accor en Espagne, qui exploitera l'actif dans le cadre d'un nouveau bail long terme.





