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Ateme : Une dynamique toujours excellente en 2026
information fournie par EuroLand Corporate 23/10/2026 à 10:38

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Publication du CA T3 2026


Ateme a publié son chiffre d’affaires au titre du troisième trimestre 2026, faisant ressortir une croissance de +18% à 24,6 M€ (+15% à données comparables), contre 20,9 M€ un an plus tôt. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le CA a atteint 74,9 M€, en hausse de +19% en publié et de +22% à périmètre et taux de change constants. En parallèle, le revenu récurrent mensuel (MRR) a progressé de +21% sur un an pour atteindre 3,3 M€ en octobre 2026, représentant un revenu annuel récurrent (ARR) de 39,7 M€.


Perspectives


Fort de la bonne dynamique observée sur les neuf premiers mois, Ateme a confirmé son objectif d’EBITDA de 15 M€ pour 2026, soutenu par la croissance de l’activité et la maîtrise des coûts. Le groupe anticipe également une poursuite de la progression de ses revenus récurrents, avec un MRR attendu autour de 3,5 M€ début 2027, contre environ 3,0 M€ début 2026. Cette évolution porterait l’ARR à près de 42 M€, contre 36 M€ un an auparavant. Compte tenu de la forte marge brute associée à ces revenus, cette progression devrait contribuer significativement à l’amélioration de la rentabilité. Le management a ainsi réitéré son ambition d’atteindre 22 M€ d’EBITDA en 2027, soit une hausse de près de +47% par rapport à l’objectif 2026.


De notre côté nous augmentons notre objectif de CA 2026e à 110,9 M€ (vs 106,1 M€) pour mieux représenter la bonne dynamique observée sur la top line au cours des neufs premiers mois. Cela traduit une croissance de +16,0% sur l’exercice en cours. Notre objectif d’EBE 2026 est quant à lui maintenu à 16,2 M€ (traduisant une marge d’EBE 2026e de 14,6% (+490 bps vs 2025).


Recommandation


À l’issue de cette publication, nous restons à Achat sur le titre et conservons notre objectif de cours de 20,3€. Ce dernier fait ressortir un upside de +82% par rapport au cours de clôture du 22/10/2026.

Valeurs associées

ATEME
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Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2026 à 10:38:30.

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