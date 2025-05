ATEME : TECH DAY 2025 D'ATEME - 20 MAI 2025

TENDANCES DE MARCHE

Paris, le 24 avril 2025 - Ateme (ISIN : FR0011992700) organise son Tech Day 2025 le mardi 20 mai 2025 , de 9h30 à 14h00 au sein de son siège social à Vélizy (Immeuble Green Plazza - 6 rue Dewoitine- 78140 Vélizy-Villacoublay). Une navette est à la disposition au départ de Paris.

Au programme de cette matinée, qui sera animée par Michel Artières , CEO d'Ateme, Rémi Beaudouin , Directeur de la stratégie, Benoit Fouchard , Directeur Opérations, Frédéric Pasquier , Directeur R&D et Mickael Raulet , Directeur Technologie, :

Tendances de marché : retour sur le NAB Show 2025, impact de l'intelligence artificielle et conséquences du « Libération Day »

Pour participer au Tech Day 2025 d'Ateme, merci de contacter Julie Mons, par mail jmons@actus.fr ou par téléphone au 01 53 67 36 95.

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 550 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée, le Canada et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2024, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 93 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Plus d'informations sur : www.ateme.com .

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

Ateme RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président-Directeur général Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

ateme@actus.fr Amaury Dugast

+33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr