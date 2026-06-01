ATEME : RÉSULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 22 MAI 2026

RÉSULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 22 MAI 2026

QUORUM DE 52,82 %, TRÈS AU-DELÀ DES SEUILS LÉGAUX

ADOPTION DE L'INTÉGRALITÉ DES 24 RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE

APPROBATION DES COMPTES 2025 ET DES RÉMUNÉRATIONS (« SAY ON PAY »)

NOMINATION DE GRANT THORNTON EN QUALITÉ DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

RENOUVELLEMENT DES DÉLÉGATIONS FINANCIÈRES ET DES PLANS D'ACTIONNARIAT

Paris, le 1 er juin 2026 - Ateme (Euronext - FR0011992700) annonce que son Assemblée Générale Mixte, ordinaire et extraordinaire, s'est réunie le vendredi 22 mai 2026, sous la présidence de Monsieur Michel Artières, Président-Directeur Général. L'ensemble des 24 résolutions soumises au vote des actionnaires a été adopté, conformément aux recommandations du Conseil d'administration.

Quorum

Le quorum de l'Assemblée s'est établi à 52,82% des actions disposant du droit de vote, soit 6 118 685 titres représentés sur les 11 582 862 actions ayant le droit de vote. Ce niveau dépasse largement les seuils légaux requis (20% pour la partie ordinaire, 25% pour la partie extraordinaire) : le quorum était donc atteint pour l'ensemble des résolutions.

Quorum atteint Seuil légal Statut Assemblée Générale Ordinaire 52,82 % 20 % Atteint Assemblée Générale Extraordinaire 52,82 % 25 % Atteint

Principales décisions

Les actionnaires ont approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et donné quitus aux administrateurs. Ils ont approuvé la rémunération du Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2025 ainsi que les politiques de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs (« say-on-pay »).

L'Assemblée a procédé à la nomination du cabinet Grant Thornton en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du cabinet Ernst & Young, pour une durée de six exercices. Elle a renouvelé l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions, l'ensemble des délégations financières permettant au Conseil d'administration de procéder, le cas échéant, à des augmentations de capital, ainsi que les autorisations relatives aux plans d'actionnariat (attributions gratuites d'actions, options et actions de performance). Enfin, deux modifications statutaires (articles 21 et 22) ont été adoptées.

Détail des résultats par résolution

Résultats exprimés en voix (droits de vote, en ce compris les droits de vote double). Le pourcentage d'approbation est calculé sur les suffrages exprimés (voix « pour » et « contre »), les abstentions étant exclues conformément à l'article L. 22-10-32 du Code de commerce.

N° Résolution Voix

« pour » Voix

« contre » Abst. % pour 1 Approbation des comptes annuels de l'exercice 2025 8 053 757 0 0 100,00% 2 Quitus aux administrateurs 8 049 650 4 107 0 99,94% 3 Affectation du résultat de l'exercice 2025 8 053 757 0 0 100,00% 4 Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2025 8 053 757 0 0 100,00% 5 Approbation des conventions réglementées (art. L. 225-38) 5 613 295 4 0 99,99% 6 Rapport sur les options de souscription ou d'achat d'actions (art. L. 225-184) 7 507 611 546 146 0 93,21% 7 Rapport sur les attributions gratuites d'actions (art. L. 225-197-4) 7 507 611 546 146 0 93,21% 8 Nomination de Grant Thornton, Commissaire aux comptes (remplacement d'EY) 8 052 757 0 1 000 100,00% 9 Rémunération du Président-Directeur Général au titre de 2025 (vote ex post) 7 118 139 935 618 0 88,38% 10 Politique de rémunération des membres du Conseil d'administration 8 053 357 400 0 99,99% 11 Politique de rémunération du Président-Directeur Général 7 655 546 398 211 0 95,05% 12 Enveloppe annuelle des rémunérations des administrateurs 8 053 757 0 0 100,00% 13 Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions 7 661 518 390 950 1 289 95,14% 14 Délégation — émission avec maintien du droit préférentiel de souscription 8 053 357 400 0 99,99% 15 Délégation — augmentation du nombre de titres à émettre (clause d'extension) 8 049 646 4 111 0 99,94% 16 Plafond global des émissions au titre des 14e et 15e résolutions 8 053 757 0 0 100,00% 17 Délégation — émission de BSA avec suppression du DPS (catégories de personnes) 7 228 482 825 275 0 89,75% 18 Délégation — augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE 7 767 820 285 937 0 96,44% 19 Autorisation — attributions gratuites d'actions 7 116 261 937 496 0 88,35% 20 Autorisation — options de souscription ou d'achat d'actions 7 116 261 937 496 0 88,35% 21 Autorisation — attributions gratuites d'actions de performance (AGAP 2026) 7 116 261 937 496 0 88,35% 22 Modification de l'article 21 des statuts (commissaires aux comptes) 8 052 757 0 1 000 100,00% 23 Modification de l'article 22 des statuts (participation aux assemblées) 8 053 757 0 0 100,00% 24 Pouvoirs pour les formalités 8 053 757 0 0 100,00%

* Cinquième résolution (conventions réglementées, art. L. 225-38) : conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce, l'actionnaire intéressé ne prend pas part au vote ; le total des voix exprimées sur cette résolution est, en conséquence, inférieur à celui des autres résolutions.

Mise à disposition des résultats

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de la Société (rubrique Investisseurs, www.ateme.com ). Le procès-verbal de l'Assemblée Générale sera établi et tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 550 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée, le Canada et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2025, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 96 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

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