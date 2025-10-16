 Aller au contenu principal
ATEME : MISE À DISPOSITION D'UN ADDENDUM AU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025
information fournie par Actusnews 16/10/2025 à 18:00

Paris, le 16 octobre 2025 - Ateme (ISIN : FR0011992700) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), un addendum au rapport financier semestriel au 30 juin 2025, déposé le 25 septembre 2025.

Cet addendum précise la note 3 des annexes aux comptes relative au chiffre d'affaires, à la suite d'une erreur d'affectation par nature de produits entre Licences statiques & matériels et Maintenances.

Cet addendum est mis à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site Internet de la société, www.ateme.com , espace Investisseurs, rubrique Documents financiers.

À propos d'Ateme
Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.
Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.
Fondée en 1991, Ateme compte 550 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée, le Canada et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2024, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 93 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.
Plus d'informations sur : www.ateme.com .

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

Ateme RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE
Michel Artières
Président-Directeur général 		Mathieu Omnes
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92
ateme@actus.fr 		Amaury Dugast
+33 (0)1 53 67 36 74
adugast@actus.fr

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94634-cp_ateme_mad_addendum-rfs2025_1610102025_fr.pdf

